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В Беларуси начала работу Конституционная комиссия

15.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня, в День Конституции Беларуси, начала работу комиссия по разработке изменений в Основной закон страны. С ее участниками встретился президент Александр Лукашенко.

«Вы войдете в историю как соавторы обновленной Конституции. Но главное, вы берете на себя ответственность за будущее нашей страны. Конечно, в работе над Конституцией следует учесть передовой международный опыт. Но во главе угла национальные интересы, политические и правовые традиции. Каждая норма основного закона должна служить главной цели – сохранить страну, чтобы было что передать нашим детям и внукам, и это мы сделаем», – заявил глава государства.

Нынешняя Конституция действует более четверти века. Президент считает, что до конца ее потенциал не использован. Однако развитие общества, экономики и глобальные вызовы требуют введения новых норм. Этим займутся не только юристы. В Конституционную комиссию вошли депутаты, чиновники, экономисты, медики, представители культуры и спорта. Важно учесть интересы каждого белоруса, подчеркнул Лукашенко.

К сентябрю комиссия обобщит предложения по изменениям в Основной закон и представит белорусскому обществу. Референдум по поправкам в Конституцию запланирован на начало 2022 года.



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С ее участниками встретился президент Александр Лукашенко.
 
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