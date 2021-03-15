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Эксперт: «Из ПВТ убрали людей, которые не отличают компьютер от калькулятора»

15.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Маркетолог Алексей Колб отозвался на слова главы ПВТ об «успешном 2020-м».

Эксперт: «Из ПВТ убрали людей, которые не отличают компьютер от калькулятора»

Фото dev.by

Глава ПВТ Всеволод Янчевский назвал успешным доя парка 2020-й год. И озвучил цифры: прирост экспорта на 25% по сравнению с 2019-м, 43%-й прирост общего объема производства, рекордный экспорт – $2,7 млрд, рекордный общий объем производства – Br7,5 млрд.

Эксперт по маркетинговым коммуникациям и системному развитию бизнеса Алексей Колб на Примусе пояснил причину успехов ПВТ. Он привел в пример историю теперь уже гражданіна Канады Федора Фицнера:

– Его дети писали здесь в IT-компании серверный софт напрямую для «Майкросфта». И когда они попробовали пройти в ПВТ, так какая-то комиссия, такие Швондер и команда, рассмотрели заявку и ответили, что не видят в этой работе выгоды для экономики Республики Беларусь и не пустили их. 

В итоге, напоминает Колб, «Майкрософт» перевез всю команду разработчиков в Канаду, обеспечив их на месте всем необходимым.

По мнению эксперта, то, что сейчас в ПВТ приходят сотни компаний, связано со сменой поколений.

– Разогнали всех этих приемщиков-оценщиков, которые не отличают клавиатуру компьютера от калькулятора. Разгребли, расчистили дорогу для IT в ПВТ.

Другая сторона медали, считает Колб, дорога была расчищена и для тех, кто не связан с высокими технологиями, но был не прочь воспользоваться режимом низких налогов.

– Как бы из Парка высоких технологий он не превратился в Парк низких налогов, – иронизирует эксперт.

 
 
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Маркетолог Алексей Колб отозвался на слова главы ПВТ об «успешном 2020-м».
 
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