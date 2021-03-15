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Лукашенко утвердил новый состав Совета безопасности

15.03.2021 22:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко указом № 106 от 15 марта утвердил новый состав Совета безопасности, председателем которого является.

Лукашенко утвердил новый состав Совета безопасности

По сообщению его пресс-службы, в качестве постоянных членов Совбеза утверждены восемь должностных лиц: премьер-министр (сейчас должность занимает Роман Головченко), председатели Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания (Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко), глава Администрации президента (Игорь Сергеенко), государственный секретарь Совета безопасности (Александр Вольфович), министры внутренних дел (Иван Кубраков), обороны (Виктор Хренин), председатель Комитета государственной безопасности (Иван Тертель).

Членами СБ, согласно указу, являются председатели Верховного суда (Валентин Сукало), Комитета государственного контроля (Василий Герасимов), правления Национального банка (Павел Каллаур), Следственного комитета (Дмитрий Гора), Государственного военно-промышленного комитета (Дмитрий Пантус), Государственного пограничного комитета (Анатолий Лаппо), генеральный прокурор (Андрей Швед), министры иностранных дел (Владимир Макей), финансов (Юрий Селиверстов), по чрезвычайным ситуациям (Вадим Синявский), начальник генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны (Виктор Гулевич).

Ранее в состав Совбеза входил старший сын Лукашенко Виктор, являвшийся его помощником по национальной безопасности. Сейчас Виктор Лукашенко возглавляет Национальный олимпийский комитет.

 
 
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Александр Лукашенко указом № 106 от 15 марта утвердил новый состав Совета безопасности, председателем которого является.
 
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