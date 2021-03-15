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Правозащитники признали политзаключенными Игоря Банцера и Юлию Бодак

15.03.2021 22:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще двух человек: Игоря Банцера и Юлию Бодак, которые обвинены в хулиганстве (ст. 339 Уголовного кодекса).

Гродненский музыкант Банцер был задержан 20 октября 2020 года. Обвиняется в том, что демонстрировал интимные части тела перед милиционером. Музыкант заявляет, что это был перформанс с танцем, во время которого он снял шорты, однако оставался в стрингах, а спереди его прикрывала поясная сумка. Банцер считает дело политически мотивированным. 3 марта, в первый день судебного процесса, он объявил сухую голодовку.

Жительница Бреста Юлия Бодак находится под домашним арестом. Обвиняется в том, что 23 октября 2020 года изготовила чучело, «представляя его перед общественностью как президента Республики Беларусь, присоединив к нему два листа бумаги, на которые неустановленное лицо нанесло надпись "Украл голоса" и "Осудил невиновных". Чучело висело на дереве возле Варшавского шоссе на обозрении «неопределенного круга лиц».

Общее количество политзаключенных в стране возросло до 287, сообщает spring96.org.

 
Теги: Брест
 
 
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Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще двух человек: Игоря Банцера и Юлию Бодак, которые обвинены в хулиганстве (ст. 339 Уголовного кодекса).
 
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