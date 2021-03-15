|
В Беларуси в День Конституции юным гражданам вручили паспорта
15.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси отмечают День Конституции. Основному закону страны – 27 лет. По этому случаю на особо торжественной церемонии свои первые паспорта получили 14-летние белорусы, передает «МИР 24».
В Минске главный документ вручали в Музее современной белорусской государственности, куда съехались молодые люди со всей страны. Для гостей провели экскурсию и вместе с паспортом вручали подарки от Союза молодежи – флаг страны.
Многие ребята признались, что волновались еще до вручения паспорта – когда делали фото для нового документа.
«Я ужасно волновалась. Все время думала, как будут вручать паспорт. После пяти дублей получилась вроде неплохая фотография», – сказала школьница из Минска Мария Царева.
Также паспорта сегодня вручали в Конституционном суде и Совете Республики Национального собрания Беларуси. Торжественные церемонии прошли и во всех областях страны.
Долгое время в Беларуси паспорт вручали в 16 лет. Теперь на два года раньше. Ведь подростки по закону могут подрабатывать и самостоятельно распоряжаться своими деньгами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске главный документ вручали в Музее современной белорусской государственности, куда съехались молодые люди со всей страны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)