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В Беларуси в День Конституции юным гражданам вручили паспорта

15.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси отмечают День Конституции. Основному закону страны – 27 лет. По этому случаю на особо торжественной церемонии свои первые паспорта получили 14-летние белорусы, передает «МИР 24».

В Минске главный документ вручали в Музее современной белорусской государственности, куда съехались молодые люди со всей страны. Для гостей провели экскурсию и вместе с паспортом вручали подарки от Союза молодежи – флаг страны.

Многие ребята признались, что волновались еще до вручения паспорта – когда делали фото для нового документа.

«Я ужасно волновалась. Все время думала, как будут вручать паспорт. После пяти дублей получилась вроде неплохая фотография», – сказала школьница из Минска Мария Царева.

«Ребята приехали из разных уголков Беларуси. Все они имеют определенные достижения в учебе, творчестве, спорте. Это очень ответственный момент в жизни – получить паспорт, да еще здесь, в администрации президента», – подчеркнул глава Администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко.

Также паспорта сегодня вручали в Конституционном суде и Совете Республики Национального собрания Беларуси. Торжественные церемонии прошли и во всех областях страны.

Долгое время в Беларуси паспорт вручали в 16 лет. Теперь на два года раньше. Ведь подростки по закону могут подрабатывать и самостоятельно распоряжаться своими деньгами.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске главный документ вручали в Музее современной белорусской государственности, куда съехались молодые люди со всей страны.
 
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