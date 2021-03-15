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Минчане вышли на традиционные акции протеста

16.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Минчане вышли на традиционные акции протеста

  • 15.03.2021, 23:24
  • 1,308
Минчане вышли на традиционные акции протеста

Серебрянка, Дражня и Запад напоминают, что до Дня Воли осталось 10 дней.

Минчане вышли на традиционные акции протеста.

«Жить по Конституции РБ - миссия невыполнима, пока у власти узурпатор. Настанет время, когда все изменится, и Шарики сделают для этого все возможное. Жыве Беларусь!» - передают минчане.

Серебрянка, Дражня и Запад напоминают, что до Дня Воли осталось 10 дней.

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!»





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Серебрянка, Дражня и Запад напоминают, что до Дня Воли осталось 10 дней.
 
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