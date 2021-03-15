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Минчане вышли на традиционные акции протеста
Источник материала: Хартия'97
Минчане вышли на традиционные акции протеста
Серебрянка, Дражня и Запад напоминают, что до Дня Воли осталось 10 дней.
Минчане вышли на традиционные акции протеста.
«Жить по Конституции РБ - миссия невыполнима, пока у власти узурпатор. Настанет время, когда все изменится, и Шарики сделают для этого все возможное. Жыве Беларусь!» - передают минчане.
Серебрянка, Дражня и Запад напоминают, что до Дня Воли осталось 10 дней.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Серебрянка, Дражня и Запад напоминают, что до Дня Воли осталось 10 дней.
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