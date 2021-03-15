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Белорусы отметили День Конституции

16.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы отметили День Конституции

  • 15.03.2021, 23:16
Белорусы отметили День Конституции
иллюстрационное Фото

Ровно 27 лет назад Верховный совет принял первую Конституцию Беларуси.

15 марта — День Конституции Республики Беларусь.

Сегодня белорусы Литвы вышли к посольству РБ, чтобы напомнить его работникам об обязанности соблюдения главного закона Беларуси — Конституции.


Белорусы Киева собрались у монумента памяти жертв режима Лукашенко напротив посольства РБ, чтобы поздравить бывшего президента с Днем Конституции. Стараниями которого она была переписана кровью.

Сегодня 219-й день протестов и День Конституции! Поэтому мы, Белорусы Санкт-Петербурга, находимся на одноимённой площади Конституции!

Сейчас люди, захватившие власть, хотят показательно поменять Конституцию так, как им удобно, и это недопустимо! Сначала должны пройти новые честные выборы, освобождены все политические заключенные и привлечены к ответственности все виновные в насилии над мирными белорусами, пишет телеграм-канал Нехта.

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Ровно 27 лет назад Верховный совет принял первую Конституцию Беларуси.
 
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