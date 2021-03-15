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Белорусы отметили День Конституции
Источник материала: Хартия'97
Белорусы отметили День Конституции
Ровно 27 лет назад Верховный совет принял первую Конституцию Беларуси.
15 марта — День Конституции Республики Беларусь.
Сегодня белорусы Литвы вышли к посольству РБ, чтобы напомнить его работникам об обязанности соблюдения главного закона Беларуси — Конституции.
Сегодня 219-й день протестов и День Конституции! Поэтому мы,
Сейчас люди, захватившие власть, хотят показательно поменять Конституцию так, как им удобно, и это недопустимо! Сначала должны пройти новые честные выборы, освобождены все политические заключенные и привлечены к ответственности все виновные в насилии над мирными белорусами, пишет телеграм-канал
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Ровно 27 лет назад Верховный совет принял первую Конституцию Беларуси.
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