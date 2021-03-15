Источник материала: Хартия'97

Алекей Навальный нашелся в Покрове 3 15.03.2021, 22:56

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Российский политик написал об условиях содержания.

Оппозиционный политик Алексей Навальный находится в в ИК-2 в Покрове Владимирской области. Сообщение об этом опубликовано в инстаграме и фейсбуке политика от имени самого Навального.

"Всем привет из «Сектора усиленного контроля А». Вынужден признать, что российская тюремная система смогла меня удивить. Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы" - пишет Навальный. К сообщению прикреплено фото Навального с очень короткой стрижкой - в тексте говорится, что его недавно обрили. Фото, однако, сделано не в колонии, а более 10 лет назад.

Навальный рассказал о подробностях своего пребывания в колонии, подтвердив публикации ряда СМИ о том, что её администрация очень строго следит за соблюдением режима:

к нему не применяли насилие и не угрожали: "я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо". "Я так себе и называю свой новый дом — „наш дружелюбный концлагерь“",

администрация настаивает на соблюдении распорядка и режима дня: "Мат и жаргонные слова запрещены. И этот запрет строго соблюдается. Представляете тюрьму, где не ругаются? Страшное дело".

"видеокамеры везде, за всеми наблюдают и при малейших нарушениях составляют рапорт".

Навальный не пишет, когда именно был доставлен в колонию.

Ранее о том, что Навальный в колонии, сообщил его адвокат Вадим Кобзев со ссылкой на имеющуюся у него информацию.

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