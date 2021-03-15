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Цены на масло в России назвали рекордными за 200 лет

16.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Цены на масло в России назвали рекордными за 200 лет

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  • 15.03.2021, 22:32
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Цены на масло в России назвали рекордными за 200 лет

Об этом заявил гендиректор российского агрохолдинга «Русагро» Максим Басов.

Цены на подсолнечное масло в России достигли рекордно высокого уровня за последние 200 лет. Об этом заявил гендиректор российского агрохолдинга «Русагро» Максим Басов.

«Цены на подсолнечное масло сейчас находятся на абсолютном рекорде за всю историю человечества, за последние 200 лет», - цитирует Басова «Лента.ру».

Он также отметил рост цен на подсолнечники и их недостаточное количество для загрузки мощностей заводов.

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Об этом заявил гендиректор российского агрохолдинга «Русагро» Максим Басов.
 
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