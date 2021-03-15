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Фильм о протестах в Беларуси показали на Берлинале
Источник материала: Хартия'97
Фильм о протестах в Беларуси показали на Берлинале
Фильм рассказывает о людях искусства, выступающих за свободу.
Фильм о протестах в Беларуси показали на Берлинале.
Фильм белорусского режиссера, проживающего в Германии Алексея Полуяна рассказывает о протестах в Беларуси и о людях искусства, выступающих за свободу, сообщает
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Фильм рассказывает о людях искусства, выступающих за свободу.
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