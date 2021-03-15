Источник материала: Хартия'97

Фильм о протестах в Беларуси показали на Берлинале 1 15.03.2021, 21:55

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Фото: «Наша Ніва»

Фильм рассказывает о людях искусства, выступающих за свободу.

Фильм о протестах в Беларуси показали на Берлинале.

Фильм белорусского режиссера, проживающего в Германии Алексея Полуяна рассказывает о протестах в Беларуси и о людях искусства, выступающих за свободу, сообщает «Немецкая волна» .

Видео: «Немецкая волна» .

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