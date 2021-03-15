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Лукашенко утвердил новую структуру и состав Совета безопасности

16.03.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко 15 марта указом №106 утвердил состав Совета безопасности, сообщила пресс-служба президента РБ

В качестве постоянных членов Совбеза утверждены восемь должностных лиц: премьер, спикеры обеих палат парламента, глава администрации, госсекретарь Совета безопасности, министры внутренних дел, обороны, глава КГБ.

Членами Совета безопасности, согласно указу, являются председатели Верховного суда, Комитета государственного контроля, правления Национального банка, Следственного комитета, Государственного военно-промышленного комитета, Государственного пограничного комитета, генеральный прокурор, министры иностранных дел, финансов, по чрезвычайным ситуациям, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны.

 
 
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Лукашенко 15 марта указом №106 утвердил состав Совета безопасности, сообщила пресс-служба президента РБ
 
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