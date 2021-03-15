Золотая медаль Остапчук с ЧЕ-2005 продана на аукционе

уже куплена за 11100 долларов, пишет bytribuna Аукцион сегодня завершен. Медальза 11100 долларов,bytribuna

«Я хочу поддержать наших Свободных Спортсменов, внести мой маленький вклад в достижение их целей, помочь завоевать им свои награды. Все вырученные средства от аукциона пойдут в BSSF/Belarusian Sport Solidarity Foundation для ребят, которые не испугались угроз, не остались в стороне в тяжелое время и не прикрывались различными оправданиями типа «ну вы же все понимаете». От всего сердца, желаю им всем успеха и исполнения их спортивной мечты!» – заявила Остапчук.





Фото: Erik van Leeuwen, erki.nl





Вырученные средства пойдут в Белорусский фонд спортивно солидарности. Задачей Белорусского фонда спортивной солидарности является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси. Речь не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке.



