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Золотая медаль Остапчук с ЧЕ-2005 продана на аукционе

16.03.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщалось ранее, известная белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук выставила на благотворительный аукцион золотую медаль чемпионата Европы 2005 года.

Аукцион сегодня завершен. Медаль уже куплена за 11100 долларов, пишет bytribuna
«Я хочу поддержать наших Свободных Спортсменов, внести мой маленький вклад в достижение их целей, помочь завоевать им свои награды. Все вырученные средства от аукциона пойдут в BSSF/Belarusian Sport Solidarity Foundation  для ребят, которые не испугались угроз, не остались в стороне в тяжелое время и не прикрывались различными оправданиями типа «ну вы же все понимаете». От всего сердца, желаю им всем успеха и исполнения их спортивной мечты!» – заявила Остапчук.



Фото: Erik van Leeuwen, erki.nl


Вырученные средства пойдут в Белорусский фонд спортивно солидарности. Задачей Белорусского фонда спортивной солидарности является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси. Речь не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке.

 
 
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Как сообщалось ранее, известная белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук выставила на благотворительный аукцион золотую медаль чемпионата Европы 2005 года.
 
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