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Число убитых демонстрантов в Мьянме возросло до 138 человек

16.03.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ходе акций в воскресенье в течение дня погибли 38 человек, днем ранее, в субботу, погибли 18 человек. Среди них были женщины и дети. После этого власти Мьянмы ввели военное положение в двух районах столицы - Хлангтхайе и Швепйита.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

В ходе акций в воскресенье в течение дня погибли 38 человек, днем ранее, в субботу, погибли 18 человек. Среди них были женщины и дети. После этого власти Мьянмы ввели военное положение в двух районах столицы - Хлангтхайе и Швепйита.



Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил насилие против мирных демонстрантов и призвал международное сообщество "объединиться в солидарности с народом Мьянмы и его демократическими устремлениями".

Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайну сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти. Исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве, пишет interfax.ru

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет.
 
 
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В ходе акций в воскресенье в течение дня погибли 38 человек, днем ранее, в субботу, погибли 18 человек. Среди них были женщины и дети. После этого власти Мьянмы ввели...
 
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