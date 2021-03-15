"Черные копатели" с арсеналом оружия задержаны в Витебске – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сотрудники Витебского областного управления ГУБОПиК задержали двух жителей Витебска по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов, сообщили в МВД.

В управление поступила информация о том, что один из задержанных в начале марта продал за 1,2 тысячи долларов винтовку системы Мосина и пистолет Triomphe Francais.

"При силовой поддержке бойцов ОМОНа он был задержан во время новой сделки – сбыл за 3 тысячи долларов пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина и пистолет Браунинг", – сообщили в МВД.

Позднее оперативники вышли и на его знакомого – 58-летнего рабочего Витебского вагонного депо. В обыске в доме было изъято около 20 патронов, пистолет ТТ, два самодельных ствола к нему, револьвер, три составных части винтовки Мосина, около 70 патронов различного калибра, а также противотанковое ружье.

Следователи возбудили уголовные дела за незаконный оборот оружия. Со слов фигурантов, весь арсенал добывался ими с помощью металлоискателей и восстанавливался для дальнейшей продажи.