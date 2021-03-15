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Изобретатель создал американские горки на велоприводе – видео
16.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сотрудник китайской компании по производству аттракционов Вей Руою создал детские американские горки, механизм которых приводится в движение велоприводом.
Изобретатель объяснил, что вагончик его американских горок способен совершить полный оборот благодаря энергии, выработанной велоприводом, который поднимает кабинку до верхней точки.
"Я специализируюсь на производстве оборудования для игровых площадок, например, машинок для аттракционов и прочего крупного оборудования. Мой ребенок пока не может играть с подобным, а потому мне хотелось сделать нечто, с чем он мог бы играть", - поделился Вей Руою историей создания аттракциона.
По словам изобретателя, кататься на его горках совершенно безопасно, поскольку устройство цепи тележки позволяет ей двигаться только по заданной траектории, исключая скатывание назад.
Такие американские горки подходят для установки в парках, торговых центрах, на курортах и в живописных местах.
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Вагончик аттракциона приводится в движение благодаря энергии, выработанной человеком. Аттракцион подходит для маленьких экстремалов и совершенно безопасен....
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