ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Изобретатель создал американские горки на велоприводе – видео

16.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сотрудник китайской компании по производству аттракционов Вей Руою создал детские американские горки, механизм которых приводится в движение велоприводом.

Изобретатель объяснил, что вагончик его американских горок способен совершить полный оборот благодаря энергии, выработанной велоприводом, который поднимает кабинку до верхней точки.

"Я специализируюсь на производстве оборудования для игровых площадок, например, машинок для аттракционов и прочего крупного оборудования. Мой ребенок пока не может играть с подобным, а потому мне хотелось сделать нечто, с чем он мог бы играть", - поделился Вей Руою историей создания аттракциона.

По словам изобретателя, кататься на его горках совершенно безопасно, поскольку устройство цепи тележки позволяет ей двигаться только по заданной траектории, исключая скатывание назад.

Такие американские горки подходят для установки в парках, торговых центрах, на курортах и в живописных местах.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вагончик аттракциона приводится в движение благодаря энергии, выработанной человеком. Аттракцион подходит для маленьких экстремалов и совершенно безопасен....
 
Новости дня
Новости разные
 
Цены на масло в России назвали рекордными за 200 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by