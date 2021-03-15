Изобретатель создал американские горки на велоприводе – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сотрудник китайской компании по производству аттракционов Вей Руою создал детские американские горки, механизм которых приводится в движение велоприводом.

Изобретатель объяснил, что вагончик его американских горок способен совершить полный оборот благодаря энергии, выработанной велоприводом, который поднимает кабинку до верхней точки.

"Я специализируюсь на производстве оборудования для игровых площадок, например, машинок для аттракционов и прочего крупного оборудования. Мой ребенок пока не может играть с подобным, а потому мне хотелось сделать нечто, с чем он мог бы играть", - поделился Вей Руою историей создания аттракциона.

По словам изобретателя, кататься на его горках совершенно безопасно, поскольку устройство цепи тележки позволяет ей двигаться только по заданной траектории, исключая скатывание назад.

Такие американские горки подходят для установки в парках, торговых центрах, на курортах и в живописных местах.

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