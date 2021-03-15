Настораживающая синхронность: военные учения в Азербайджане и Армении

Источник материала: Sputnik Беларусь

По сценарию, войска будут уничтожать незаконные вооруженные формирования и диверсионные отряды в горно-лесистой местности. Основное внимание в ходе маневров уделено управлению войсками – перегруппировке частей и подразделений, совершенствованию боевой слаженности и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения. Тематика и содержание учений ассоциируются с боевыми действиями в Карабахе осенью 2020 года, чего в Минобороны АР и не скрывают. Очевидно, условный противник – это вполне конкретный сосед.

Вооруженные силы Армении 16–20 марта проведут широкомасштабные военные учения на всех операционных направлениях, с участием более 7500 военнослужащих, 100 единиц бронетехники, 200 ракетных и артиллерийских установок, 90 комплексов ПВО. Состоятся тренировки по управлению огнем подразделений с боевой стрельбой с розыгрышем оперативно-тактических эпизодов. Для поддержки сухопутных войск и подразделений спецназа будут использованы средства воздушного нападения, то есть ударная авиация. Основной задачей учений в Минобороны РА названа проверка боеготовности войск, и все же мероприятие выглядит недвусмысленным ответом на военную активность соседнего Азербайджана.

Подобная "игра мускулами" двух стран происходит впервые после горячих осенних событий в Карабахе. МИД России заявил, что плановые военные учения Азербайджана не создают рисков для безопасности в регионе. Военнослужащие российского миротворческого контингента надежно контролируют ситуацию в зоне своей ответственности. И все же в Армении с сентября 2020 года сохраняется военное положение, которое парламент отменять пока не намерен.

Цели и бенефициары

Масштабные маневры двух армий настораживают. Ведь поражение Армении в войне с Азербайджаном не стерло непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику, сохранившую свои вооруженные силы. Выражая мнение многих соотечественников, экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил о вероятном продолжении войны с Азербайджаном за Карабах.

На днях министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в письме генсеку ООН сообщил о скрытной переброске в Нагорный Карабах через Лачинский коридор военнослужащих Армении (на обычных автомобилях и в гражданской одежде, чтобы их не вычислили российские миротворцы). Ранее Баку анонсировал серьезные реформы в армии, направленные на укрепление ее боевых возможностей.

Ситуация ускоренной милитаризации и вероятной дестабилизации региона настораживает, и более всего отвечает интересам третьей страны – Турции (если не касаться в более широком смысле интересов и влияния блока НАТО).

"Армения хочет воспрепятствовать реализации Зангезурского коридора, но им это не удастся. Мы заставим их", – заявил недавно президент Ильхам Алиев.

Сегодня сложно переоценить турецкую военно-политическую поддержку Азербайджана, который вряд ли самостоятельно (в одиночку) пойдет на развязывание нового вооруженного конфликта с Арменией. Серия совместных азербайджанско-турецких учений, поставки новых вооружений могут скорректировать и ужесточить позиции Баку.

С другой стороны, Россия остается ведущим региональным игроком, не желает ссориться с Азербайджаном, но ее наверняка не устраивает растущее влияние Турции на Южном Кавказе. Новый вооруженный конфликт в Карабахе может спровоцировать войну между Азербайджаном и Арменией, которую РФ (102-я база) и ОДКБ игнорировать уже не смогут.

Непрозрачные арсеналы

Весенние маневры двух стран отражают различные концепции военного строительства. Азербайджан после успешного применения в Карабахе турецкого оружия делает акцент на западное оружие (стандартов НАТО). В армянских арсеналах традиционно преобладают изделия российского производства. Становится заметным противостояние двух систем перевооружения и модернизации войск.

Азербайджан в ходе учений активно использует турецкое и израильское оружие, включая противотанковые ракеты Tammuz и Lahat с полуактивным лазерным наведением производства IAI и минометную систему 120 MM SPEAR производства Elbit. Касаясь азербайджанских маневров, неназванный военный источник в Израиле в интервью влиятельной газете Israel Hayom заявил: "Мы будем использовать дополнительное вооружение, которое стало частью и символом настоящей дружбы между странами". Речь идет об использовании Азербайджанской армией различных моделей беспилотников Orbiter компании Aeronautics, БПЛА для сбора разведданных Hermes-450 и Hermes-900, и барражирующего БПЛА Harop компании IAI. Издание отмечает, что в многовекторной внешней политике Азербайджана государству Израиль отведено особое место. Израильские оборонные компании активно участвовали и продолжают участвовать в создании азербайджанской военной промышленности.

В сложившейся ситуации Армения проводит ответные "плановые учения", и форсирует программу перевооружения национальной армии. Разумеется, Россия своим оборонно-промышленным комплексом поможет компенсировать возникший на исходе 2020 года региональный дисбаланс. Чтобы ни у кого не возникало желания спровоцировать новый виток карабахского вооруженного конфликта, тем более создать устойчивую во времени горячую точку на Южном Кавказе.