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Со вторника в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо

16.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мар - Sputnik. Автомобильное топливо дорожает в Беларуси с 16 марта, сообщили в концерне "Белнефтехим".

По устойчивой традиции цены изменяются на одну копейку: эта ценовая стратегия, заявляют в концерне, направлена на снижение чувствительности стоимости топлива к колебаниям цены на нефть на внешних рынках. 

Новые цены:

  • АИ-92 - 1,77
  • АИ-95 - 1,87
  • АИ-98 - 2,09
  • ДТ – 1,87

Изменение цен, как пояснили в концерне, вызвано необходимостью компенсировать возросшие затраты на приобретение нефти. 

"С 1 по 12 марта 2021 года средняя котировка нефти достигла 67,2 доллара США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 г. выросла на 22,5 процента", – привели цифры в "Белнефтехиме".

Там также отметили, что на фоне соседних государств, белорусские цены на топливо меняются не так значительно: с начала года они выросли на 3,3% и остаются ниже цен в Украине на 30%, в Польше и Прибалтике – на 45-50 %, но выше чем в России, на 9-13%.

Это уже седьмое повышение цен на автомобильное топливо в Беларуси с начала года, в предыдущий раз цены менялись 10 марта, до этого – 2 марта, 23 февраля16 февраля28 января и 21 января

До первого подорожания в 2021 году старые цены продержались 85 дней. В 2020-м цены на бензин и дизель менялись 16 раз, в 2019-м – 28 раз.

 
Теги: Минск
 
 
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Это уже седьмое повышение цен на автомобильное топливо в Беларуси с начала года, в предыдущий раз цены менялись 10 марта.
 
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