Собака-кулинар: как приготовить пирожные макаруны

Источник материала: ОНТ

Тереза Ливингстон-Бадд и её дочь Эмми из Лонг-Айленда( США) решили приготовить пирожные макаруны. В этом деле активное участие приняла их австралийская овчарка Мауи. Забавный ролик появился на YouTube-канале Caters Clips.





Деятельная хвостатая помощница никогда не упустит возможность принять участие в приготовлении пирожных. Конечно, ей интересен не сам процесс, а ингредиенты для блюда.

К счастью для Мауи, хозяйки любят питомицу. И пусть не получилось съесть все заранее, как только пирожные подоспеют, ей обязательно достанется немного.

Фото: скриншот из видео

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