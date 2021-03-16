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Собака-кулинар: как приготовить пирожные макаруны
Источник материала: ОНТ
Тереза Ливингстон-Бадд и её дочь Эмми из Лонг-Айленда( США) решили приготовить пирожные макаруны. В этом деле активное участие приняла их австралийская овчарка Мауи. Забавный ролик появился на YouTube-канале Caters Clips.
Деятельная хвостатая помощница никогда не упустит возможность принять участие в приготовлении пирожных. Конечно, ей интересен не сам процесс, а ингредиенты для блюда.
К счастью для Мауи, хозяйки любят питомицу. И пусть не получилось съесть все заранее, как только пирожные подоспеют, ей обязательно достанется немного.
Фото: скриншот из видео
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Тереза Ливингстон-Бадд и её дочь Эмми из Лонг-Айленда( США) решили приготовить пирожные макаруны. В этом деле активное участие приняла их австралийская овчарка...
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