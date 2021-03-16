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Собака-кулинар: как приготовить пирожные макаруны

16.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Собака-кулинар: как приготовить пирожные макаруны

Тереза Ливингстон-Бадд и её дочь Эмми из Лонг-Айленда( США) решили приготовить пирожные макаруны. В этом деле активное участие приняла их австралийская овчарка Мауи. Забавный ролик появился на YouTube-канале Caters Clips.


Деятельная хвостатая помощница никогда не упустит возможность принять участие в приготовлении пирожных. Конечно, ей интересен не сам процесс, а ингредиенты для блюда.

К счастью для Мауи, хозяйки любят питомицу. И пусть не получилось съесть все заранее, как только пирожные подоспеют, ей обязательно достанется немного. 

Фото: скриншот из видео

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Тереза Ливингстон-Бадд и её дочь Эмми из Лонг-Айленда( США) решили приготовить пирожные макаруны. В этом деле активное участие приняла их австралийская овчарка...
 
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