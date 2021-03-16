ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Любите ли вы оперу так, как любит ее этот кот?

16.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Любите ли вы оперу так, как любит ее этот кот?

Кот, который живёт в китайской провинции Цзилинь, очень любит отдыхать под вокальные партии артистов традиционной Пекинской оперы. Забавное видео опубликовано на Facebook.

Пушистый товарищ не только слушает музыку, но и одобрительно похлопывает лапами. Пользователи соцсетей сравнили забавное животное с дедушкой, который удобно расположился для того, чтобы послушать оперу.

Фото: pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кот, который живёт в китайской провинции Цзилинь, очень любит отдыхать под вокальные партии артистов традиционной Пекинской оперы. Забавное видео опубликовано на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пачала працу афіцыйная Канстытуцыйная камісія, акумулятарны завод пад Берасьцем прызналі бясьпечным. Найважнейшае за 15 сакавіка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by