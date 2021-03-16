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Любите ли вы оперу так, как любит ее этот кот?
Источник материала: ОНТ
Кот, который живёт в китайской провинции Цзилинь, очень любит отдыхать под вокальные партии артистов традиционной Пекинской оперы. Забавное видео опубликовано на Facebook.
Пушистый товарищ не только слушает музыку, но и одобрительно похлопывает лапами. Пользователи соцсетей сравнили забавное животное с дедушкой, который удобно расположился для того, чтобы послушать оперу.
Фото: pixabay.com
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Кот, который живёт в китайской провинции Цзилинь, очень любит отдыхать под вокальные партии артистов традиционной Пекинской оперы. Забавное видео опубликовано на...
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