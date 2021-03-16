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Всебелорусское народное собрание: прошел месяц, а его участники до сих пор делятся впечатлениями
Источник материала: ОНТ
Месяц после Всебелорусского народного собрания, а впечатлениями его участники делятся и сейчас. Наиболее актуальные темы обсуждают в коллективах, доезжают и в самые удалённые уголки страны.
На Всебелорусском народном собрании Татьяна Осетрова была представителем социальных работников Могилёвского района. Одно из главных впечатлений форума: большое количество делегатов «из народа», людей «простых профессий». Сама Татьяна уже 30 лет работает с людьми с ограниченными возможностями и одинокими. Не понаслышке знает, насколько важна забота государства для каждого её подопечного.
В родной деревне трансляцию Всебелорусского форума смотрели все два дня. Каждый искал ответы на свои житейские вопросы. И, конечно, высматривал односельчанку.
Ещё один делегат Всебелорусского, Елена Аргудяева, в обычной жизни – руководитель центра соцобслуживания Ленинского района Могилёва. Сюда ежегодно обращается свыше 12 тыс. человек. Как документально оформить уход за болеющим родственником, кто может рассчитывать на социальную няню – спектр широкий
С Макаром и Матвеем Светлана Герлинская общий язык нашла быстро. В семью Башаримовых, к близнецам няню год назад направил центр соцобслуживания. Она помогает приготовить обед, покормить, поиграть. Это безвозмездная поддержка от государства. И семей, воспитывающих двоих, троих малышей, родившихся одновременно, в одном только Ленинском районе 40.
В доме Анны Евдокимовой соцработники тоже гости частые. На каждый праздник с подарками. К школе – с адресной помощью. Весомый вклад – собрать пятерых детей к новому учебному году, задача не из простых.
Адресная помощь и пособия, забота об одиноких и многодетных. Это основные социальные ориентиры, которые в нашей стране были и будут в приоритете. И эти тезисы, как и другие важные посылы Всебелорусского народного собрания, делегаты продолжают активно обсуждать на местах.
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Месяц после Всебелорусского народного собрания, а впечатлениями его участники делятся и сейчас. Наиболее актуальные темы обсуждают в коллективах, доезжают и в...
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