Всебелорусское народное собрание: прошел месяц, а его участники до сих пор делятся впечатлениями

Источник материала: ОНТ

Месяц после Всебелорусского народного собрания, а впечатлениями его участники делятся и сейчас. Наиболее актуальные темы обсуждают в коллективах, доезжают и в самые удалённые уголки страны.





На Всебелорусском народном собрании Татьяна Осетрова была представителем социальных работников Могилёвского района. Одно из главных впечатлений форума: большое количество делегатов «из народа», людей «простых профессий». Сама Татьяна уже 30 лет работает с людьми с ограниченными возможностями и одинокими. Не понаслышке знает, насколько важна забота государства для каждого её подопечного.

Татьяна Осетрова, социальный работник: «Я всегда думала, что на ВНС ездят только чиновники. А здесь оказалось, что и простые трудяги, которые своим трудом заслужили уважение в своих коллективах. Когда я послушала нашего Президента, появилась уверенность, что наше государство и в дальнейшем будет развиваться».

В родной деревне трансляцию Всебелорусского форума смотрели все два дня. Каждый искал ответы на свои житейские вопросы. И, конечно, высматривал односельчанку.

Татьяна Федотова: «Мы смотрели ВНС, переживали за нашу Танюшку. Мы были очень рады, что её выбрали, и она поехала туда. Ждали, что она привезёт нам новости и о пенсионерах, и о том, как будет развиваться наша страна в эти пять лет».

Ещё один делегат Всебелорусского, Елена Аргудяева, в обычной жизни – руководитель центра соцобслуживания Ленинского района Могилёва. Сюда ежегодно обращается свыше 12 тыс. человек. Как документально оформить уход за болеющим родственником, кто может рассчитывать на социальную няню – спектр широкий

С Макаром и Матвеем Светлана Герлинская общий язык нашла быстро. В семью Башаримовых, к близнецам няню год назад направил центр соцобслуживания. Она помогает приготовить обед, покормить, поиграть. Это безвозмездная поддержка от государства. И семей, воспитывающих двоих, троих малышей, родившихся одновременно, в одном только Ленинском районе 40.

Екатерина Башаримова: «Сейчас мы спокойны, это такая помощь. Я вижу, как малыши её любят. Я могу спокойно расчесаться, выйти в другую комнату и не бояться, что малыши с дивана упадут. Они всегда под присмотром. Она хорошо о них заботится и с ними ладит».

В доме Анны Евдокимовой соцработники тоже гости частые. На каждый праздник с подарками. К школе – с адресной помощью. Весомый вклад – собрать пятерых детей к новому учебному году, задача не из простых.

Анна Евдокимова: «Хорошо помогают. Квартира наша за счёт государства построена, каждый год к учебному году помогают. Как появился третий ребёнок, стабильно. Единственное, хотелось, чтобы материнский капитал разрешали потратить на благоустройство».

Алёна Сысоева, заведующая отделением Центра соцобслуживания населения Октябрьского района Могилёва: «В Октябрьском районе Могилёва 905 семей многодетных. По сравнению с прошлым годом на 100 семей стало больше. Положительная динамика в рождаемости, стимулируют льготы и гарантии от государства, Центр соцобслуживания помогает».

Адресная помощь и пособия, забота об одиноких и многодетных. Это основные социальные ориентиры, которые в нашей стране были и будут в приоритете. И эти тезисы, как и другие важные посылы Всебелорусского народного собрания, делегаты продолжают активно обсуждать на местах.

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