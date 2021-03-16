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Новый тренд из TikTok: встряхните ваши растения, чтобы они стали крепче

16.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новый тренд из TikTok: встряхните ваши растения, чтобы они стали крепче

Новый тренд набирает популярность в TikTok. Любители комнатных растений советуют время от времени встряхивать комнатные растения, чтобы стимулировать их рост и укрепить стебли. Об этом сообщает The Spruce.

Техника нежного встряхивания «имитирует» естественное движение ветра, что помогает комнатному растению со временем становиться сильнее. Многие владельцы растений утверждали, что это помогло их любимцам. А некоторые даже поливали растения в душе, чтобы имитировать дождевую воду.

Эксперт по растениям Джейн Перроне, редактор по садоводству в The Guardian и ведущая подкаста о растениях On the Ledge, хорошо отозвалась об этом совете. «Существуют научные доказательства того, что растениям полезно мягкое прикосновение, но не стоит слишком сильно трясти растения, так как некоторые из них легко повредить», – отметила она.

Также эксперты по садоводству предупредили, что этот прием лучше всего работает только с листовым инжиром, монстерой, алоказией, пилеей и каучуковой зеленью.

Фото: https://pixabay.com/

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Новый тренд набирает популярность в TikTok. Любители комнатных растений советуют время от времени встряхивать комнатные растения, чтобы стимулировать их рост и...
 
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