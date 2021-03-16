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Новый тренд из TikTok: встряхните ваши растения, чтобы они стали крепче
Источник материала: ОНТ
Новый тренд набирает популярность в TikTok. Любители комнатных растений советуют время от времени встряхивать комнатные растения, чтобы стимулировать их рост и укрепить стебли. Об этом
Техника нежного встряхивания «имитирует» естественное движение ветра, что помогает комнатному растению со временем становиться сильнее. Многие владельцы растений утверждали, что это помогло их любимцам. А некоторые даже поливали растения в душе, чтобы имитировать дождевую воду.
Эксперт по растениям
Также эксперты по садоводству предупредили, что этот прием лучше всего работает только с листовым инжиром, монстерой, алоказией, пилеей и каучуковой зеленью.
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Новый тренд набирает популярность в TikTok. Любители комнатных растений советуют время от времени встряхивать комнатные растения, чтобы стимулировать их рост и...
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