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«Соперник Лукашенко специально падает»: российское издание неумело написало о «Минской лыжне». Рубрика «Антифейк»

16.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Соперник Лукашенко специально падает»: российское издание неумело написало о «Минской лыжне». Рубрика «Антифейк»

Эта информация хоть и формально спортивная, но с подачи журналистов российского издания метила прямиком в разряд политической сенсации. Зрители нынешней «Минской лыжни», наверняка, помнят забавный эпизод с лыжником-новичком, который умудрился меньше чем за минуту совершить сразу несколько падений. 

Казалось бы, курьёз. Посмеялись и пошли дальше. Но только не для «Московского комсомольца». Издание (и ряд других российских ресурсов) разродилось целым материалом, в котором подробно разбирает эпизод с падающим лыжником и заключает: «соперник Лукашенко специально падает аж три раза и делает вид, что не может подняться, чтобы только не обставить белорусского Президента».

В нашей рубрике «Антифейк» какие только вбросы нам не приходилось опровергать. Но, пожалуй, впервые фейк настолько очевидный. О том, как российские журналисты умудрились обмануть даже себя, рубрика «Антифейк». 

Подробности смотрите в видеоинформации.


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Эта информация хоть и формально спортивная, но с подачи журналистов российского издания метила прямиком в разряд политической сенсации. Зрители нынешней «Минской...
 
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