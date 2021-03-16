Выставка старинных часов в Музее истории религии в Гродно: как отсчитывали время предки 300 лет назад?

Источник материала: ОНТ

Гродно: как отсчитывали время предки 300 лет назад?" class="one-news__figure-img">

Как отсчитывали время наши предки и какие гаджеты для этого были в ходу 300 лет назад? Разгадать тайну времени взялись в Гродно. В Музее истории религии – выставка старинных часов. Часть посвятили календарям – раньше это был источник знаний. Экспонатов более 200 – все подлинные и когда-то были в интерьерах домов богатых гродненцев.





«Настенные часы, они были памятью рода, семейной реликвией, они хранили воспоминание о бабушке, дедушке».

Поэтому их берегли. К тому же стоили настенные часы дорого и свидетельствовали о статусе владельца. Делались на заказ в Германии или Италии, из пород дорогих деревьев, украшались богатой резьбой. У гродненцев среднего достатка в ходу были песочные, настольные, каминные или каретные часы. В XVI веке английская королева Елизавета I ввела моду на наручные – точностью они не отличались и были скорее женским аксессуаром. А мужчины до последнего не хотели отказываться от карманных.

Игорь Гончарук, старший научный сотрудник Гродненского государственного музея истории религии: «Положение меняется в конце XIX века, когда время стало более быстротечно. Когда нужно было солдатам, офицерам знать точное время. И вот в армии, и в особенности с Первой мировой войны, они стали широко изготовляться, распространяться для нужд солдат и офицеров и закрепились».

И если часы были инструментом измерения времени, то календари подсказывали, как его проводить. Это был не стандартный справочник в современном понимании. В XVII веке расписанием на каждый день были скорее церковные книги-«апостолы» – каких святых вспомнить, какие молитвы прочесть, какой праздник отметить. Недостаточно было книгу иметь, надо было уметь читать – в ходу латинский, польский, старославянский. Все изменилось в XIX веке, когда календари вошли в светскую жизнь и из тяжелых томов превратились в мягкие журналы.

Игорь Гончарук, старший научный сотрудник Гродненского государственного музея истории религии: «Календарь становится приспособленным к хозяйственным нуждам человека, эстетическим вкусам, потребностям, где человек может взять всю интересную для него информацию по истории, культуре, искусству, экономике, торговле, ярмаркам, образцы заполнения векселей или других каких-либо документов. И недаром в мемуарной литературе очень часто упоминается о том, что вечером семья отправилась читать календарь».

Такая форма распространилась во времена Советского Союза. А с олимпиадного 80-го года популярными стали карманные календарики-подсказки дат с символами года и видами городов. И чтобы вся эта богатая коллекция ожила в глазах особенно маленьких посетителей, в музее придется разгадать тайну времени.

Дмитрий Станкевич, научный сотрудник Гродненского государственного музея истории религии: «Мы не раскроем весь секрет, но скажу так - вам придется работать с каждым экспонатом, вам придется даже разгадать календарь ацтеков, в чем же его секрет. На этой выставке еще работает экскурсовод, который как может давать загадки, так может и запутывать. В этом и состоит уровень сложности и то, какой приходит сюда посетитель, возраст посетителя».

Предметов на выставке около 200. Почти все – из фондов музея: что-то удалось сохранить, что-то выкупить у горожан и коллекционеров. Интерес к истории быта растет. Поэтому, возможно, старые бабушкины часы или дачный календарь на антресолях вполне претендуют стать еще одним музейным экспонатом.

Кстати, именно в Гродно находятся самые старые действующие башенные часы Европы. На главной площади города, на фарном костеле. Представьте, им более 500 лет. И они до сих пор исправно каждые 15 минут с громким звоном отсчитывают наше время. Механизм очень капризный – летом стрелки немного отстают, зимой в мороз, наоборот, спешат. Но на это никто из горожан не обращает внимания. Главное – ракурс вот с этой точки на часы наиболее выгодный. Поэтому летом в сезон здесь собираются сотни туристов для того, чтобы сделать фото на память и попытаться вновь и вновь поймать неуловимое время.

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