Для расследования обвинений против Меган Маркл привлечена сторонняя фирма

Источник материала: ОНТ

Букингемский дворец нанял лондонскую юридическую фирму (ее название не называется) для расследования обвинений против Меган Маркл. Об этом сообщает Page Six.

Расследование связано с недавними сообщениями о токсичном поведении со стороны герцогини Сассекской по отношению к сотрудникам. Маркл якобы унижала помощников и доводила их до слез.

Инциденты произошли во второй половине 2018 года, после свадьбы Гарри и Меган, когда пара проживала в Кенсингтонском дворце.

Недавно принц Гарри и Меган Маркл дали большое интервью Опре Уинфри. Оно вызвало неоднозначную реакцию. Однако в официальном заявлении Букингемского дворца отметили, что «Гарри, Меган и Арчи навсегда останутся одними из самых любимых членов семьи».

Фото: https://www.instagram.com/theroyalfamily/

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