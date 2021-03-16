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Для расследования обвинений против Меган Маркл привлечена сторонняя фирма

16.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Для расследования обвинений против Меган Маркл привлечена сторонняя фирма

Букингемский дворец нанял лондонскую юридическую фирму (ее название не называется) для расследования обвинений против Меган Маркл. Об этом сообщает Page Six. 

Расследование связано с недавними сообщениями о токсичном поведении со стороны герцогини Сассекской по отношению к сотрудникам. Маркл якобы унижала помощников и доводила их до слез. 

Инциденты произошли во второй половине 2018 года, после свадьбы Гарри и Меган, когда пара проживала в Кенсингтонском дворце.

Недавно принц Гарри и Меган Маркл дали большое интервью Опре Уинфри. Оно вызвало неоднозначную реакцию. Однако в официальном заявлении Букингемского дворца отметили, что «Гарри, Меган и Арчи навсегда останутся одними из самых любимых членов семьи». 

Фото: https://www.instagram.com/theroyalfamily/

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Букингемский дворец нанял лондонскую юридическую фирму (ее название не называется) для расследования обвинений против Меган Маркл. Об этом сообщает Page Six. ...
 
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