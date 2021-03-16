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Для расследования обвинений против Меган Маркл привлечена сторонняя фирма
Источник материала: ОНТ
Букингемский дворец нанял лондонскую юридическую фирму (ее название не называется) для расследования обвинений против Меган Маркл. Об этом
Расследование связано с недавними сообщениями о токсичном поведении со стороны герцогини Сассекской по отношению к сотрудникам. Маркл якобы унижала помощников и доводила их до слез.
Инциденты произошли во второй половине 2018 года, после свадьбы Гарри и Меган, когда пара проживала в Кенсингтонском дворце.
Недавно принц Гарри и Меган Маркл
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Букингемский дворец нанял лондонскую юридическую фирму (ее название не называется) для расследования обвинений против Меган Маркл. Об этом сообщает Page Six. ...
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