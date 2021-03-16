«Мы – граждане Беларуси»: вручение паспортов 14-летним ребятам прошло в республике – что говорят юные герои

Источник материала: ОНТ

Мы – граждане Беларуси! Сегодня эти слова с гордостью звучали по всей стране от 14-летних ребят, которым в торжественной обстановке вручали первый в жизни паспорт. Они учатся в 8-м классе, но уже могут похвастаться своими достижениями, а в день Конституции задаются глобальными вопросами. Своими эмоциями и мечтами юные герои этого дня поделились с корреспондентами ОНТ.





«С этого момента на меня возлагаются очень большие надежды – как со стороны республики, так и со стороны меня самой». «Я должна стремиться к большему, чтобы не подвести родных, мои родители много потратили сил, энергии».

Ещё по-детски стесняясь, но уже стараясь по-взрослому ответить на серьёзные вопросы. День Конституции теперь не дата из учебника, а важный день в личной истории этих ребят. Музыканты, волонтёры, победители предметных и спортивных олимпиад – в 14 ими уже гордится семья, школа. Получая самый главный документ, начинают задумываться о том, что значит быть гражданином, и говорят уже об ответственности перед всей страной. Поздравить с таким важным моментом в жизни в Кобрин приехал первый заместитель главы Администрации Президента. И, глядя на горящие глаза этих молодых людей, не удержался от воспоминаний, как, будучи школьником, в первый раз держал свой паспорт.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента: «Паспорт, ощущение принадлежности с документом к этой стране, это давало воодушевление. Дома ждал торт, одноклассники, которые получали в то же время паспорта. Для нас это было, знаете: все, значит, можем ходить, когда угодно, родителей не нужно слушать – на самом деле это всё наносное, оно все прошло. Но этот день вошел в память сильно, несмотря на то, что не было такого праздничного вручения».

И сегодня многие представители законодательной и исполнительной власти, общественные деятели и другие известные люди страны могли внести свой вклад в такое событие для юного гражданина. Так, губернатор Гродненской области пригласил школьников на утреннюю планёрку и вместо лекции предложил послушать повестку дня для целого региона. А после разрешил заглянуть в свой кабинет. Внеклассный урок с полным погружением.

«Как зовут тебя? Надя! Вот Надя – первый человек, который подсиживает губернатора».

К слову, про это кресло ещё поговорили лично с юными гостями. Ведь самые ценные советы лучше всего запоминаются через полученные впечатления.

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета: «Несмотря на то, что кресло мягкое и приятное, сидеть в нём как-то не приходится, это всё-таки работа постоянно с коллективами, в разных районах области, работа на местах. Поэтому основное, что надо знать ребятам, – это их энергия, именно тот активный образ жизни, который характерен для молодого поколения, он должен сохраняться на протяжении всей жизни».

Артур Барановский, учащийся гимназии №1 г. Гродно: «Я думал, что вручение произойдёт торжественно, руки пожали – и по домам, но я был удивлён, что меня завели в кабинет губернатора, была очень увлекательная экскурсия, и я остался очень доволен. Я собираюсь связать свою жизнь личную где-то ближе к государству, таможенная служба, может, милиция, но я не определился ещё».

Тех, кто уже определился с будущей профессией, и тех, кто активно над этим думает, в Гомеле пригласили в дворцово-парковый ансамбль. Ребята приехали из разных городов и деревень. Во время церемонии многие честно признавались: Конституцию листать ещё не приходилось, но сегодня будет повод познакомиться с документом поближе, вместе с паспортом в подарок каждому – Конституция Беларуси.

Геннадий Соловей, председатель Гомельского областного исполнительного комитета: «Конституция – это самый главный документ наш, где всё оговорено – и права, и обязанности наши, на что сегодня наши ребята могут ориентироваться, а поддержка Президента и правительства ощутима, мы видим это».

Задать все свои вопросы о Конституции, поговорить о своих правах и законах смогли школьники, приглашённые в Конституционный суд Беларуси. Сюда попали ребята со всей Минской области, и пусть событие не развлекательное, а, в первую очередь, образовательное, многие не сдерживали эмоций и уже, как полноправные граждане, делились своим видением будущего страны.

Анастасия Филипович, учащаяся Столбцовской гимназии №1: «Эмоции зашкаливают, невероятные ощущения здесь испытываешь, это показывает, что я что-то да сделала для нашей Беларуси. Я люблю очень Беларусь – это прекрасное государство, и я считаю, что сила в единстве, и, если наш народ сможет объединиться, то мы добьёмся высоких результатов и покажем, что действительно Беларусь значит, несмотря на то, что это маленькое государство на территории Европы, мы покажем, кто есть кто».

Александр Стасевич, учащийся средней школы №10 г. Пинска: «Гражданин Республики Беларусь – это, прежде всего, патриот своей страны, ты должен быть предан своей Родине. Я считаю, что каждый, в особенности мужчина, должен отслужить в армии, отдать долг своей Родине».

С 2004 года при содействии Белорусского республиканского союза молодёжи акция «Мы – граждане Беларуси!» стала доброй ежегодной традицией. Самые активные школьники страны могут получить паспорт и обсудить будущее своей страны с людьми, которые уже сегодня принимают важные решения. Так, юных гостей ждали сегодня в здании Администрации Президента. В Музее современной белорусской государственности паспорта вручал Игорь Сергеенко. А в Совете Республики можно было представить себя сенатором и даже проголосовать, но самое волнительное, пожалуй, даже не вручение главного документа в такой атмосфере, а возможность задать вопрос председателю.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики: «Я, конечно, вспоминала себя. Потому что те вопросы, которые они мне задавали, мы не знали и не думали. Например, про информационные технологии и всё остальное. Это абсолютно другой век! Абсолютно. И я в очередной раз поняла, что чем больше у нас будет встреч с молодёжью, тем эффективнее будет и наша работа в том числе, ведь мы работаем над тем, чем будет жить страна завтра, и сегодня пообщалась с ребятами, и мне было приятно услышать, что у них в 8-м классе достаточно взрослые вопросы».

Уже сегодня ребята разъехались в свои города, а завтра в школе обязательно расскажут одноклассникам, как необычно они провели День Конституции. У них есть ещё много времени, чтобы подумать о своём предназначении в жизни. Слишком серьёзный вопрос для 14 лет, но лучшее время, чтобы начать осознавать, что значит быть настоящим гражданином Беларуси.

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