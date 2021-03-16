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«Мы – граждане Беларуси»: вручение паспортов 14-летним ребятам прошло в республике – что говорят юные герои
Источник материала: ОНТ
Мы – граждане Беларуси! Сегодня эти слова с гордостью звучали по всей стране от 14-летних ребят, которым в торжественной обстановке вручали первый в жизни паспорт. Они учатся в 8-м классе, но уже могут похвастаться своими достижениями, а в день Конституции задаются глобальными вопросами. Своими эмоциями и мечтами юные герои этого дня поделились с корреспондентами ОНТ.
Ещё по-детски стесняясь, но уже стараясь по-взрослому ответить на серьёзные вопросы. День Конституции теперь не дата из учебника, а важный день в личной истории этих ребят. Музыканты, волонтёры, победители предметных и спортивных олимпиад – в 14 ими уже гордится семья, школа. Получая самый главный документ, начинают задумываться о том, что значит быть гражданином, и говорят уже об ответственности перед всей страной. Поздравить с таким важным моментом в жизни в Кобрин приехал первый заместитель главы Администрации Президента. И, глядя на горящие глаза этих молодых людей, не удержался от воспоминаний, как, будучи школьником, в первый раз держал свой паспорт.
И сегодня многие представители законодательной и исполнительной власти, общественные деятели и другие известные люди страны могли внести свой вклад в такое событие для юного гражданина. Так, губернатор Гродненской области пригласил школьников на утреннюю планёрку и вместо лекции предложил послушать повестку дня для целого региона. А после разрешил заглянуть в свой кабинет. Внеклассный урок с полным погружением.
К слову, про это кресло ещё поговорили лично с юными гостями. Ведь самые ценные советы лучше всего запоминаются через полученные впечатления.
Тех, кто уже определился с будущей профессией, и тех, кто активно над этим думает, в Гомеле пригласили в дворцово-парковый ансамбль. Ребята приехали из разных городов и деревень. Во время церемонии многие честно признавались: Конституцию листать ещё не приходилось, но сегодня будет повод познакомиться с документом поближе, вместе с паспортом в подарок каждому – Конституция Беларуси.
Задать все свои вопросы о Конституции, поговорить о своих правах и законах смогли школьники, приглашённые в Конституционный суд Беларуси. Сюда попали ребята со всей Минской области, и пусть событие не развлекательное, а, в первую очередь, образовательное, многие не сдерживали эмоций и уже, как полноправные граждане, делились своим видением будущего страны.
С 2004 года при содействии Белорусского республиканского союза молодёжи акция «Мы – граждане Беларуси!» стала доброй ежегодной традицией. Самые активные школьники страны могут получить паспорт и обсудить будущее своей страны с людьми, которые уже сегодня принимают важные решения. Так, юных гостей ждали сегодня в здании Администрации Президента. В Музее современной белорусской государственности паспорта вручал Игорь Сергеенко. А в Совете Республики можно было представить себя сенатором и даже проголосовать, но самое волнительное, пожалуй, даже не вручение главного документа в такой атмосфере, а возможность задать вопрос председателю.
Уже сегодня ребята разъехались в свои города, а завтра в школе обязательно расскажут одноклассникам, как необычно они провели День Конституции. У них есть ещё много времени, чтобы подумать о своём предназначении в жизни. Слишком серьёзный вопрос для 14 лет, но лучшее время, чтобы начать осознавать, что значит быть настоящим гражданином Беларуси.
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«Мы – граждане Беларуси»: вручение паспортов 14-летним ребятам прошло в республике – что говорят юные герои
Мы – граждане Беларуси! Сегодня эти слова с гордостью звучали по всей стране от 14-летних ребят, которым в торжественной обстановке вручали первый в жизни паспорт....
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