Конституционная комиссия – первый рабочий день. Какие задачи стоят перед ней?

Источник материала: ОНТ

Неделя началась с важного государственного праздника! День Конституции отмечает сегодня страна. По сути это дата рождения документа, благодаря которому белорусский народ вот уже почти три десятилетия идёт по независимому пути. Самостоятельно строит своё будущее и отвечает за него. Это в своём поздравлении соотечественникам подчеркнул Президент Александр Лукашенко. Конституция Беларуси принята 15 марта 1994 года. Поправки вносились дважды – в 1996-м и 2004-м путём референдума. Не стоит процесс на месте и сейчас.

Основной закон вновь ждут изменения. Символично, что именно в этот день к работе приступила Конституционная комиссия. Она и займётся анализом всех поступивших предложений, чтобы выработать проект обновлённой Конституции. С членами комиссии сегодня встретился Президент. Александр Лукашенко исходит из того, что мир и суверенитет стоят выше политических и личностных разногласий. Эти ценности и должны быть в основе правовой системы. И если подходить к вопросу глобально, то речь не столько об отдельно взятом документе, сколько о будущем страны. Так из чьих уст будет слышен голос белорусов? И чем будущих соавторов обновлённой Конституции напутствовал Президент? О политической эволюции.

Первый рабочий день в новом статусе. Хотя, чего греха таить, большинство вниманием журналистов не напугать. Вот главный трансплантолог страны, вот – заслуженный аграрий. Наверняка, лицо покажется знакомым. В одной комнате зампред Конституционного суда и тот, кто ещё недавно был по ту сторону политических баррикад. Они такие разные, но писать проект новой Конституции будут вместе.

Три десятка представителей самых разных сфер и есть Конституционная комиссия. Кто-то с опытом государственного строительства – вот член самой первой Конституционной комиссии, готовившей закон 1994-го, кто-то – без. К слову, премьер-министр и глава Администрации Президента здесь в качестве приглашённых.

Решение о создании Конституционной комиссии – один из важнейших итогов Всебелорусского народного собрания. Оно долго зрело. Впервые о том, что нынешняя Конституция не навсегда, Александр Лукашенко заговорил несколько лет назад. Но это тот случай, когда торопиться не надо. Президент убеждён: 27 лет назад Конституция принималась в духе времени, она и сейчас не попадёт на задворки истории.

Александр Лукашенко подчёркивает: собравшиеся в этом зале войдут в историю как соавторы обновлённой Конституции. Это почётно, но сверхответственно. Президент убеждён: люди подобрались неравнодушные, авторитетные, с гражданской позицией, словом, уважаемые. Сработаются ли? Ведь от того, смогут ли стать командой, действительно многое зависит.

В этом смысле сами белорусы внесли неоценимый вклад. Ведь диалоговые площадки накануне ВНС собрали тысячи предложений. Другое дело, что касались они не только, а может, и не столько конституционного реформирования. Анализ показал: львиная доля вопросов может быть решена и без всяких поправок в Основной Закон. Так что задача Комиссии – взять лучшее, отсечь неактуальное.

Если быть точным, то целиком и полностью соответствующей потребностям общества и государства действующую Конституцию называют 35,5% респондентов, ещё 22% склоняются к тому, что закон идёт в ногу со временем. Вместе это почти 58%. Цифра говорящая. Конституция – настолько серьёзный документ, что заниматься его переписыванием при любом дуновении ветра просто опасно. Так что, пожалуй, критичность мышления станет важнейшим фактором в работе комиссии. И первый анализ идей и мнений, поступивших от самих белорусов, уже есть.

Не зря говорят: сколько людей – столько мнений. И всё же темы, которые будут обсуждать, очевидны. Форма правления: станет Беларусь парламентской республикой или останется президентской, но тогда как распределить полномочия? Ограничение президентских сроков – ну, это вообще на слуху. Стоит ли менять избирательную систему – вот это действительно вопрос. На выходе вряд ли получится совсем уж новый документ. Как говорят опытные юристы, Конституция себя не исчерпала.

Можно спорить, нужно обсуждать, но Президент предлагает любую идею преломлять сквозь призму: а станет ли государство и жизнь в нём лучше?

И ещё одно, может, и не требование, а пожелание: работать кропотливо, но без промедлений.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Я считаю, что нужно закончить работу комиссии не позднее августа-сентября с таким расчётом, чтобы потом была возможность обсудить этот проект с населением, и после обсуждения ещё раз вернуться и уже представить окончательный результат на референдум, который пройдёт в начале следующего года».

Время идёт, всё меняется, эволюция – один из основных законов природы. Страшиться её – бояться самой жизни. И в этом смысле Конституция не просто свод правил. Она о нас: какими мы видим себя и своё место в обществе и государстве.

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