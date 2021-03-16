Кто в доме хозяин: кошка забрала лежанку у собаки

Источник материала: ОНТ

Жители Канады сняли видео, как кошка забрала большую лежанку у собаки. Ролик опубликован на Facebook.

Большой собаке породы амстафф с грустным видом пришлось довольствоваться лежанкой кота – явно не по размеру песика. При этом кошка всем своим видом показывала, что она повелительница лежанок, и выбрала собачью кровать.

Зрители пожалели собаку, а некоторые отметили, что проще купить две одинаковые большие лежанки, чтобы никто не остался в обиде.

Фото: pixabay.com

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