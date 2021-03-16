Источник материала: UDF



Phill Magakoe/AFP via Getty Image

Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вакцины могут обновить отношения между США и ЕС К возрождению трансатлантических отношений

Как бы странно это ни звучало, сегодня вакцины являются ключом к возрождению трансатлантических отношений. Стратегия бывшего президента Дональда Трампа «Америка прежде всего» серьезно подорвала отношения между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками. Так, в своем обращении к Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в феврале с.г. президент Джо Байден счел необходимым еще раз подтвердить поддержку Америкой статьи 5 Североатлантического договора: нападение на одного члена НАТО будет считаться нападением на всех.Все это к лучшему. Тем не менее, слова остаются словами, и некоторые задаются вопросом, чего стоят 5-я статья и сам Альянс, когда нехватка запасов вакцины COVID-19 в Европе ставит под угрозу жизни и средства к существованию европейцев, в то время как США не испытывают в ней дефицита. Администрация Байдена даже не настаивала на одобрении Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Великобритании вакцины Oxford-AstraZeneca, несмотря на то, что в наличии имеется около 60 миллионов доз.Нет сомнений в том, что Байден желал бы оживить связи с Европой, поэтому его администрация должна устранить этот вопиющий дисбаланс вакцин и помочь европейцам в трудную минуту. Самый быстрый способ сделать это – и укрепить трансатлантические отношения – это совместное американо-европейское производство вакцин в Европе. Здесь команда Байдена должна следовать модели весьма успешной сделки, которую она заключила в США, где Merck производит миллионы доз лицензионной вакцины Johnson & Johnson (J&J).Сотрудничество в производстве и распространении через границы и через океаны – более эффективный способ достижения дипломатических целей, чем простая продажа запасов вакцины европейцам (хотя это лучше, чем ничего, во время, когда Европа намного отстает от США в плане поставок вакцин). Россия, не известная своей склонностью делиться, понимает это и только что подписала сделку по производству своей вакцины Sputnik V в Италии, имея аналогичные договоренности, которые, как сообщается, прорабатываются во Франции, Германии и Испании.Заключая такие сделки, Кремль сумел задействовать важнейшую область – здравоохранение, параллельно стремясь разделить и обескровить Европейский Союз. Учитывая это, возникает очевидный вопрос: почему правительство США не сделало больше, чтобы подтолкнуть фармацевтические компании США к заключению соглашений о совместном производстве с европейскими фармацевтическими фирмами?Правда, Pfizer / BioNTech (немецкая фирма) заключили сделку с Novartis на производство своих вакцин в Марбурге – 60 миллионов доз в месяц. Вакцина J&J производится в Лейдене, и в феврале компания подписала соглашение с Sanofi о производстве 12 миллионов доз в месяц в Марси-л’Этуаль (Франция). Сейчас Moderna заключила контракт с Lonza Group на производство вакцины в Швейцарии.Но все эти шаги запоздали (благодаря Трампу), после чего стало ясно, что ЕС сильно отстает в поставках вакцины своим гражданам. И эта неспособность поставлять вакцины дала России и Китаю возможность позиционировать себя в качестве спасителей здоровья Европы, чем они сейчас и пытаются воспользоваться.Благодаря продвижению совместных предприятий по производству вакцин национальная безопасность США будет усилена без дополнительных расходов на оборону. Подобно тому, как США укрепили свои связи с Европой после Второй мировой войны с помощью Плана Маршалла, они должны поощрять столько соглашений о сотрудничестве в производстве вакцин, сколько европейцам необходимо для удовлетворения своих потребностей. План Маршалла помог удержать Советский Союз на дистанции от Западной Европы. Совместное производство вакцин в Европе ограничит пагубное (и дорогостоящее) влияние, которое Россия и Китай стремятся оказать. Венгрия, например, платит за свои китайские вакцины во много раз больше, чем за их британские или американские версии.Но трения – лишь часть истории. Администрация Байдена уже добилась значительного прогресса в налаживании отношений США с Европой, в частности, положив конец давнему и ядовитому спору по поводу субсидий на производство самолетов. Байден и Урсула фон дер Лейен, президент Европейской комиссии, договорились в начале марта приостановить действие всех тарифов, введенных в споре о субсидиях, на первоначальный период в четыре месяца.Коммерческое значение этого соглашения сочетается с его символической важностью как сигнала об обновлении трансатлантического партнерства. Спор о самолетах начался почти два десятилетия назад, и ЕС ввел пошлины на американские товары на сумму примерно USD 4 млрд, в то время как США ввели тарифы на европейские товары на сумму USD 7,5 млрд. «Наконец, мы выходим из торговой войны между США и ЕС, в результате которой остались только проигравшие», – заявил в Twitter министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.Но субсидии на авиацию были не единственной торговой проблемой, отделявшей Европу от Америки. Тарифы, введенные Трампом на сталь и алюминий из Европы по соображениям национальной безопасности, остаются в силе. Джина Раймондо, министр торговли США, недавно назвала тарифы на сталь и алюминий «эффективными», что свидетельствует о том, что администрация Байдена не скоро отменит все протекционистские меры Трампа. Также остается острый спор по поводу санкций США в отношении немецких и других компаний ЕС, строящих газопровод «Северный поток – 2» для доставки российского природного газа напрямую в Германию, минуя Украину и Польшу.Могут ли европейцы без скепсиса относиться к заявлению Байдена «Америка вернулась», когда он отказывается противостоять стальным протекционистам? Байден опасается, что тарифы популярны среди белых избирателей из рабочего класса, которых демократы хотят отыграть. Более того, республиканцы, металлургическая промышленность и ее профсоюзы остаются за ними.Сохранение Байденом тарифов на сталь представляет собой победу внутренней политики над разумной внешней политикой. Но Байден также признает, что Америка, отчужденная от своих союзников, является более слабой. Помогая Европе производить вакцины внутри Союза, он продемонстрирует не только то, что Америка вернулась, но и то, что вернулась дальновидная Америка плана Маршалла, а не насмешливая «Америка прежде всего» Трампа.