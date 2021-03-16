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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Астрофизик рассказал об опасном заблуждении Маска Главный астрофизик Великобритании.

Главный астрофизик Великобритании Мартин Рис назвал опасным заблуждением планы основателя Tesla и SpaceX Илона Маска по колонизации Марса. Об этом пишет Sky News.«Идея Илона Маска о том, чтобы миллион человек поселился на Марсе, является опасным заблуждением. Жить на Марсе не лучше, чем жить на Южном полюсе или на вершине Эвереста», — сказал Рис в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.С ним согласился американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон. По его мнению, для того, чтобы жизнь колонизаторов на Марсе была комфортной, планету нужно «превратить» в Землю. Кроме того, Тайсон считает нереалистичным переселение на другую планету ради спасения от возможной катастрофы на Земле. Он полагает, что проще предотвратить эту катастрофу, чем создать на Марсе подходящие условия для жизни.При этом Тайсон призвал поддерживать «молодых людей», для которых космос служит источником вдохновения.В конце 2020 года Маск объявил о планах построить на Марсе автономный город, выживание которого не будет зависеть от Земли. Он не намерен соблюдать земные законы за пределами Земли и Луны, а вместо этого хочет полагаться на принципы самоуправления, «установленные на основе доброй воли». К 2050 году бизнесмен планирует отправить на Красную планету миллион человек.Кроме того, Маск решил распродать все имущество ради заселения Марса. Предприниматель объяснил, что строительство города на другой планете потребует значительных вложений. Помимо этого он хочет таким образом продемонстрировать серьезность своих намерений.