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Внутренние войска закупают технику на 4,3 млн рублей. Среди нее автобус за 570 тысяч

16.03.2021 07:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На сайте ГИАС открылась процедура закупки Главного управления командующего внутренними войсками. Для ВВ хотят приобрести сразу несколько транспортных средств на общую сумму 4,38 млн рублей.


Фото: МАЗ

Самая дорогая закупка — это автобус «вместимостью от 22 до 80 мест». Ориентировочная стоимость — 570 тысяч рублей. По нынешнему курсу это почти 220 тысяч долларов. Если следовать лозунгу «купляйте беларускае», то выбирать придется только из продукции МАЗ. Так как на сайте завода прайс-листов на технику нет, то мы поискали на сайтах российских дилеров МАЗ, какой автобус может стоить почти 220 тысяч долларов. Оказалось, что в эту сумму вписывается туристическая модель — МАЗ 251 062. Двигатель у автобуса от Mercedes, коробка передач — ZF. В России модель стоит около 16 млн рублей. Выпускается эта модель с небольшими изменениями с 2004 года.

Лишь немногим дешевле стоит другая модель — МАЗ 303 266. Это автобус нового поколения и предназначен для перевозки пассажиров по междугородним и пригородным маршрутам. Стоит машина около 200 тысяч долларов.


Кроме комфортабельного автобуса, ГУКВВ собирается закупить и другую технику — 8 пассажирских автобусов на общую сумму 1,5 млн рублей; два автомобиля для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей — на 300 тысяч рублей. Также в списке есть грузовики для перевозки личного состава, топливозаправщик, автокран и даже «автомобиль специальный взрывотехнического оборудования».

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На сайте госзакупок gias.by заявку на покупку транспорта разместило Главное управление командующего внутренними войсками. Всего на сумму 4,38 млн рублей.
 
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