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Все ближе к рекорду Гретцки: Овечкин вышел на шестое место лучших голеодоров в истории НХЛ

16.03.2021 07:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросив очередную шайбу, вышел на шестое место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.

Все ближе к рекорду Гретцки: Овечкин вышел на шестое место лучших голеодоров в истории НХЛ

В настоящее время у российского форварда 717 голов — он делит шестое место с великим Филом Эспозито.

Топ-10 лучших голеодоров выглядит так:   

1. Уэйн Гретцки — 894;

2. Горди Хоу — 801;

3. Яромир Ягр — 766;

4. Бретт Халл — 741;

5. Марсель Дионн — 731;

6-7. Александр Овечкин — 717;

6-7. Фил Эспозито — 717;

8. Майк Гартнер — 708;

9. Марк Мессье — 694;

10. Стив Айзерман — 692.

Все ближе к рекорду Гретцки: Овечкин вышел на шестое место лучших голеодоров в истории НХЛ

Если все пойдет по накатанной, и Овечкин сохранит свой голевой ход, он вполне по итогам сезона может ворваться в пятерку.

Напомним, в сезоне 2019/2020 на счету россиянина было 48 заброшенных шайб. Сейчас у него 11 голов.

 
 
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросив очередную шайбу, вышел на шестое место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.
 
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