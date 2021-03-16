|
Внутренние войска закупают технику на 4,3 млн рублей. Среди нее автобус за 570 тысяч
Источник материала: Партизан
На сайте ГИАС открылась процедура закупки Главного управления командующего внутренними войсками. Для ВВ хотят приобрести сразу несколько транспортных средств на общую сумму 4,38 млн рублей.
Фото: МАЗ
Самая дорогая закупка — это автобус «вместимостью от 22 до 80 мест». Ориентировочная стоимость — 570 тысяч рублей. По нынешнему курсу это почти 220 тысяч долларов. Если следовать лозунгу «купляйте беларускае», то выбирать придется только из продукции МАЗ,
Лишь немногим дешевле стоит другая модель — МАЗ 303 266. Это автобус нового поколения и предназначен для перевозки пассажиров по междугородним и пригородным маршрутам. Стоит машина около 200 тысяч долларов.
Кроме комфортабельного автобуса, ГУКВВ собирается закупить и другую технику — 8 пассажирских автобусов на общую сумму 1,5 млн рублей; два автомобиля для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей — на 300 тысяч рублей. Также в списке есть грузовики для перевозки личного состава, топливозаправщик, автокран и даже «автомобиль специальный взрывотехнического оборудования».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сайте ГИАС открылась процедура закупки Главного управления командующего внутренними войсками. Для ВВ хотят приобрести сразу несколько транспортных средств на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)