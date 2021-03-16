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Не менее девяти человек признаны виновными в участии в акциях протеста в минувшие выходные

16.03.2021 07:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске и других городах 15 марта как минимум девять задержанных накануне человек признаны виновными в участии в несанкционированных массовых мероприятиях или в их организации, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Не менее девяти человек признаны виновными в участии в акциях протеста в минувшие выходные

Всех их судили по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий), которая в прежней версии КоАП, действующей до 1 марта этого года, значилась под номером 23.34. Как отмечают правозащитники, некоторых задерживали во время народных гуляний в период Масленицы.

Не менее шести человек по решению судов наказаны 15-суточными арестами. Среди них — художница-иллюстратор Елизавета Гончарова и ее отец Александр Гончаров.

Три человека оштрафованы на сумму от 20 (580 рублей) до 50 (1.450 рублей) базовых величин.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске и других городах 15 марта как минимум девять задержанных накануне человек признаны виновными в участии в несанкционированных массовых мероприятиях или в...
 
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