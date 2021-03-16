«Максимальное количество сдержек и противовесов». Кабинет Тихановской представил альтернативный вариант Конституции

Подготовленный кабинетом белорусского демократического лидера Светланы Тихановской проект новой Конституции «сильно отличается от Конституции 1994 года и тем более от ее более поздних реинкарнаций», заявил один из его разработчиков, член политсовета Объединенной гражданской партии Лев Марголин на конференции «Конституция новой Беларуси: реалии, вызовы, перспективы», состоявшейся в Минске 15 марта.





«Новая Конституция нужна, чтобы установить и защитить от всяческих посягательств настоящий демократический строй, который, в свою очередь, сможет надежно защитить права человека и гражданина», — сказал политик.

Подготовленный экспертами проект он охарактеризовал как Конституцию «однозначно демократического государства», которая «не затачивается ни под какого конкретного человека, в том числе и под Светлану Тихановскую».

По словам Марголина, проект содержит достаточно сложный механизм внесения изменений, который должен сделать невозможным перекраивание Конституции, подстраивание ее под ту или иную политическую силу.

«Третье — это максимально возможное количество сдержек и противовесов, которое должно сделать бессмысленным перетягивание одеяла на себя в рамках самой Конституции, — подчеркнул спикер. — В качестве примера: в отличие от Украины, где все силовые структуры подведомственны президенту страны, в нашем проекте президент является главнокомандующим вооруженными силами, но внутренние войска, МЧС, Следственный комитет, милиция — все это будет входить в систему правительства и, соответственно, подчиняться премьер-министру».

По мнению Марголина, право введения режима военного положения должно быть у президента, чрезвычайного положения — у премьер-министра.

«Президент назначает национальный референдум, но не может его инициировать. Инициировать его может только парламент либо граждане в количестве 250 тыс. человек. Но и правительство отделено от вопроса референдума, — пояснил он. — Заключение о проведении референдума должен давать Конституционный суд».

Нормы Основного закона, отметил политик, должны иметь характер прямого действия, у граждан должно появиться право прямого обращения в Конституционный суд. В Конституции, считают разработчики проекта, необходимо прописать норму о том, что человека можно задержать для проведения каких-либо процессуальных и следственных действий не более чем на 48 часов, необходимость дальнейшего содержания под стражей должна определяться судом.

Особый подход, по словам Марголина, заложен в статье проекта о государственных языках. «Осознавая сложность и противоречивость существующей ситуации, мы заложили в проект Конституции два государственных языка. Вместе с тем определена обязанность государства осуществлять все возможные меры по расширению сферы использования белорусского языка», — пояснил он.

Проект, разработанный под эгидой кабинета Тихановской, опубликован для общественного обсуждения 10 марта. Он, в частности, предполагает переход от президентской к парламентской форме правления с сохранением поста президента, который будет выполнять представительские функции: представлять страну на международной арене, выступать арбитром между парламентскими фракциями в ситуациях, когда они не смогут сами договориться о составе правительства.

В проекте отмечается, что президент «избирается народом на пять лет, а одно и то же лицо не может быть президентом более двух сроков в течение своей жизни». Предложено усиление местного самоуправления и независимости Национального банка.

В видеообращении, посвященном отмечаемому 15 марта Дню Конституции , Тихановская заявила, что «годами в нашем государстве власть жила по понятиям, а не по законам, годами указы президента девальвировали статьи Конституции, отбирая у нас права и только добавляя обязанности». «Я верю, что инклюзивный диалог поможет белорусам в итоге проголосовать и принять такой текст Конституции, который по-настоящему отражает наши интересы», — отметила она.

Как сообщалось, 15 марта состоялось первое заседание официальной Конституционной комиссии , организация которой анонсировалась ранее. В ее состав вошло 34 человека — представители правительства и парламента, провластные общественные деятели, медики, спортсмены и др. В частности, работать над изменениями в Конституцию будут премьер-министр Роман Головченко, глава Совета Республики Наталья Кочанова, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, первый замминистра здравоохранения Елена Богдан, политолог Александр Шпаковский, бывший генеральный прокурор Григорий Василевич, паралимпиец Алексей Талай.

Изменения в Конституцию, принятую в 1994 году, вносились трижды — в 1995, 1996 и 2004 годах. Большинство из них касалось укрепления президентской власти.