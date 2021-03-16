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«Максимальное количество сдержек и противовесов». Кабинет Тихановской представил альтернативный вариант Конституции
Источник материала: Навiны
Подготовленный кабинетом белорусского демократического лидера Светланы Тихановской проект новой Конституции «сильно отличается от Конституции 1994 года и тем более от ее более поздних реинкарнаций», заявил один из его разработчиков, член политсовета Объединенной гражданской партии Лев Марголин на конференции «Конституция новой Беларуси: реалии, вызовы, перспективы», состоявшейся в Минске 15 марта.
«Новая Конституция нужна, чтобы установить и защитить от всяческих посягательств настоящий демократический строй, который, в свою очередь, сможет надежно защитить права человека и гражданина», — сказал политик.
Подготовленный экспертами проект он охарактеризовал как Конституцию «однозначно демократического государства», которая «не затачивается ни под какого конкретного человека, в том числе и под Светлану Тихановскую».
По словам Марголина, проект содержит достаточно сложный механизм внесения изменений, который должен сделать невозможным перекраивание Конституции, подстраивание ее под ту или иную политическую силу.
«Третье — это максимально возможное количество сдержек и противовесов, которое должно сделать бессмысленным перетягивание одеяла на себя в рамках самой Конституции, — подчеркнул спикер. — В качестве примера: в отличие от Украины, где все силовые структуры подведомственны президенту страны, в нашем проекте президент является главнокомандующим вооруженными силами, но внутренние войска, МЧС, Следственный комитет, милиция — все это будет входить в систему правительства и, соответственно, подчиняться премьер-министру».
По мнению Марголина, право введения режима военного положения должно быть у президента, чрезвычайного положения — у премьер-министра.
«Президент назначает национальный референдум, но не может его инициировать. Инициировать его может только парламент либо граждане в количестве 250 тыс. человек. Но и правительство отделено от вопроса референдума, — пояснил он. — Заключение о проведении референдума должен давать Конституционный суд».
Нормы Основного закона, отметил политик, должны иметь характер прямого действия, у граждан должно появиться право прямого обращения в Конституционный суд. В Конституции, считают разработчики проекта, необходимо прописать норму о том, что человека можно задержать для проведения каких-либо процессуальных и следственных действий не более чем на 48 часов, необходимость дальнейшего содержания под стражей должна определяться судом.
Особый подход, по словам Марголина, заложен в статье проекта о государственных языках. «Осознавая сложность и противоречивость существующей ситуации, мы заложили в проект Конституции два государственных языка. Вместе с тем определена обязанность государства осуществлять все возможные меры по расширению сферы использования белорусского языка», — пояснил он.
Проект, разработанный под эгидой кабинета Тихановской, опубликован для общественного обсуждения 10 марта. Он, в частности, предполагает переход от президентской к парламентской форме правления с сохранением поста президента, который будет выполнять представительские функции: представлять страну на международной арене, выступать арбитром между парламентскими фракциями в ситуациях, когда они не смогут сами договориться о составе правительства.
В проекте отмечается, что президент «избирается народом на пять лет, а одно и то же лицо не может быть президентом более двух сроков в течение своей жизни». Предложено усиление местного самоуправления и независимости Национального банка.
В видеообращении, посвященном отмечаемому 15 марта
Как сообщалось, 15 марта
Изменения в Конституцию, принятую в 1994 году, вносились трижды — в 1995, 1996 и 2004 годах. Большинство из них касалось укрепления президентской власти.
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«Максимальное количество сдержек и противовесов». Кабинет Тихановской представил альтернативный вариант Конституции
Подготовленный кабинетом белорусского демократического лидера Светланы Тихановской проект новой Конституции «сильно отличается от Конституции 1994 года и тем...
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