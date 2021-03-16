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Жители минских Шариков вышли на дерзкую акцию протеста
Источник материала: Хартия'97
Жители минских Шариков вышли на дерзкую акцию протеста
Скоро настанет время, когда все изменится.
Вчера Жители столичного района Шарики вышли на вечернюю акцию протеста, сообщает телеграм-канал
«Жить по Конституции РБ - миссия невыполнима, пока у власти узурпатор. Настанет время, когда все изменится, и белорусы сделают для этого все возможное!», — заявили участники акции.
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