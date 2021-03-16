«Увеличить штрафы в 10 раз». Белорусы просят МВД жестче наказывать собачников, которые не убирают за питомцами на улицах





Ее авторы пишут:

— Кодекс об административных правонарушениях предусматривает в качестве ответственности за нарушение правил содержания собак наложение штрафа в размере от одной до пятнадцати базовых величин.

Предлагаем на законодательном уровне инициировать увеличение ответственности - размера штрафов не менее чем в десять раз, владельцев домашних животных за неуборку испражнений их питомцев при выгуле на улицах, в зелёных зонах, на тротуарах, пешеходных тропах и прочих общественных местах.