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Игорь Банцер и Юлия Бодак признаны политзаключёнными

16.03.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Игорь Банцер и Юлия Бодак признаны политзаключёнными, сообщает spring96.org. Белорусские правозащитные организации считают их дела политически мотивированными и требуют освобождения, прекращения уголовного преследования.




Игорь Банцер в суде / belsat.eu​

Жительница Бреста Бодак обвиняется в "хулиганстве" (ч. 2 ст.  339 УК) — с группой других граждан изготовила чучело, "представляя его перед общественностью как президента Республики Беларусь", и повесила на дереве, передает Еврорадио. На присоединённых листах бумаги было написано "Украл голоса" и "Осудил невиновных". Юлия Бодак находится под домашним арестом.

Житель Гродно, рок-музыкант и общественный деятель Банцер также обвиняется в "хулиганстве" (ч. 1 ст. 339 УК) — в октябре 2020-го провел перформанс "в виде танца без штанов перед машиной милиции". Он находится под стражей, с 3 марта держит сухую голодовку. В Ленинском суде Гродно проходит суд над Игорем Банцером, ему грозят три года заключения.

В Беларуси уже 287 политзаключённых.
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Игорь Банцер и Юлия Бодак признаны политзаключёнными, сообщает spring96.org. Белорусские правозащитные организации считают их дела политически мотивированными и...
 
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