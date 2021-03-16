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Игорь Банцер и Юлия Бодак признаны политзаключёнными
Источник материала: Партизан
Игорь Банцер и Юлия Бодак признаны политзаключёнными, сообщает spring96.org. Белорусские правозащитные организации считают их дела политически мотивированными и требуют освобождения, прекращения уголовного преследования.
Игорь Банцер в суде / belsat.eu
Жительница Бреста Бодак обвиняется в "хулиганстве" (ч. 2 ст. 339 УК) — с группой других граждан изготовила чучело, "представляя его перед общественностью как президента Республики Беларусь", и повесила на дереве,
Житель Гродно, рок-музыкант и общественный деятель Банцер также обвиняется в "хулиганстве" (ч. 1 ст. 339 УК) — в октябре 2020-го провел перформанс "в виде танца без штанов перед машиной милиции". Он находится под стражей, с 3 марта держит сухую голодовку. В Ленинском суде Гродно проходит суд над Игорем Банцером, ему грозят три года заключения.
В Беларуси уже 287 политзаключённых.
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Игорь Банцер и Юлия Бодак признаны политзаключёнными, сообщает spring96.org. Белорусские правозащитные организации считают их дела политически мотивированными и...
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