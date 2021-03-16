В США призвали бойкотировать Олимпиаду в Пекине









Об этом сообщает New York Times.





Ромни отметил, что необходим экономический и дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине, а зрители должны остаться дома, чтобы Коммунистическая партия Китая не получила доход от билетов и отелей.





"Президент должен пригласить китайских диссидентов, религиозных лидеров и представителей этнических меньшинств представлять нас", - отметил Ромни.





Напомним, в сентябре Австралийский институт стратегической политики (ASPI), ссылаясь на данные спутниковых снимков, сообщил о расширении сети лагерей для уйгуров в Синцзян-Уйгурском автономном районе.