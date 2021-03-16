Участники дворового чата из Бобруйска обвинены в поджогах и блокировке жд путей - СК













пишет interfax.by. Поддавшись призывам различных деструктивных телеграм-каналов, обвиняемые в период с 1 по 10 октября совершили ряд противоправных действий", - подчеркнули в ведомстве. "Согласно материалам уголовного дела, обвиняемые познакомились в так называемом "дворовом чате" и периодически встречались в гараже, принадлежащем одному из мужчин, где обсуждали сложившуюся в постэлекторальный период политическую ситуацию в стране,interfax.by. Поддавшись призывам различных деструктивных телеграм-каналов, обвиняемые в период с 1 по 10 октября совершили ряд противоправных действий", - подчеркнули в ведомстве.





В СК уточнили, что ночью 1 октября на железнодорожных путях в Осиповичском районе трое из них подожгли пропитанную бензином ветошь, заблокировав таким образом движение железнодорожного транспорта.





Кроме того, рассказали в комитете, ночью 5 октября в Бобруйске обвиняемые с помощью баллончика нанесли на белой поверхности трех рекламных лайтбоксов, расположенных на остановочных пунктах, красные полосы.





"В эту же ночь двое из них подложили под колеса автомобиля сотрудника милиции два заранее приготовленных металлических предмета с острыми краями, что привело к повреждению заднего левого колеса транспортного средства. Сведения о личности милиционера были размещены в одном из деструктивных телеграм-каналов", - сообщили в ведомстве.





Также трое обвиняемых ночью 10 октября совершили поджог киоска с использованием заранее изготовленного самодельным способом зажигательного устройства, намереваясь повредить имущество на общую сумму более Br50 тыс. "Четвертый соучастник знал о готовящемся тяжком преступлении, однако не сообщил об этом в правоохранительные органы", - отметили в СК.





По уголовному делу следователи провели многочисленные допросы, осмотры и обыски. Изучены и приобщены к материалам уголовного дела результаты экспертных исследований, оперативно-розыскных мероприятий, а также характеризующий материал в отношении обвиняемых. По своему психическому состоянию они могли сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в момент совершения преступлений были трезвы.





По результатам расследования в зависимости от роли каждого фигуранта уголовного дела в совершенном преступлении их действия были квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь:

ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта при отсутствии признаков более тяжкого преступления); ст.341 (порча имущества на общественном транспорте и иных общественных местах при отсутствии признаков более тяжкого преступления); ч.2 ст.339 (злостное хулиганство); ч.3 ст. 339 (особо злостное хулиганство); ч.2 ст.295-3 (незаконные изготовление, хранение, перевозка и ношение предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, совершенные группой лиц по предварительному сговору); ч.1 ст.14, ч.3 ст.218 (покушение на умышленные уничтожение и повреждение имущества, совершенные общеопасным способом, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере); ч.2 ст.406 (недонесение о достоверно известном готовящемся тяжком преступлении).

В отношении троих мужчин применена мера пресечения в виде заключения под стражу, один обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.





Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.





В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции носят локальный характер.





СК