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Директор «Першага рэгіёна» о заявке в ЧБ-2021: «От того, что мы будем молчать, толку особого не будет. Решили, что надо играть. Так нашу нашу позицию будет гораздо проще донести»

16.03.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Директор «Першага рэгіёна» Кирилл Кудей рассказал, почему команда подала заявку в АБФФ в новый розыгрыш Д3.



Напомним, что после ареста Елены Левченко и лишением АБФФ аккредитации журналиста Александра Ивулина «Першы рэгіён» объявил, пишет Трибуна, что снимается с розыгрыша чемпионата во второй лиге.

– Вы снимались с чемпионата из-за ситуации в стране. С тех пор, по большому счету, ничего не поменялось, но вы заявляетесь в Д3. Не видите в этом противоречия?

– Противоречие есть, согласен. Мы это обсуждали с ребятами и пришли к выводу, что лучше играть и быть на виду. От того, что мы будем просто игнорировать все и молчать, толку особого не будет. Нам надо делать свое дело и пытаться через него доносить определенную позицию. Просто так сняться со словами: «Вы играйте, а мы протестуем», – неправильно. В итоге обсудили и решили, что надо играть и пытаться что-то делать. Так нашу нашу позицию будет гораздо проще донести, – сказал Кудей.
 
 
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