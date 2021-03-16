ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ученые нашли варианты белка, снижающего устойчивость раковых клеток к химиотерапии

16.03.2021 08:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сотрудники лаборатории белковой инженерии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета разработали алгоритм, который позволяет предсказывать последствия мутаций для белков, отвечающих за устойчивость раковых клеток к химиотерапии, говорится в сообщении университета.


Фото из открытого источника

Отмечается, пишет interfax.by,  что большинство препаратов химиотерапии направлены на убийство быстро делящихся клеток, при этом под удар попадают и совершенно здоровые клетки, которые и должны быстро делиться - стволовые клетки, обеспечивающие обновление крови, выстилки кишечника, волос.

"Одна из целей нашей работы заключалась в поиске способа предсказания мутаций в опухоли, при которых ее можно убить меньшей дозировкой лекарства", - отмечает руководитель работы, член-корреспондент РАН, Дмитрий Жарков.

Соответственно, задача состояла в том, чтобы найти способ выключать в опухолевых клетках механизм восстановления ДНК (репарации).

Исследователи использовали метод молекулярной динамики: компьютерное моделирование, которое позволяет понять, как движутся отдельные атомы в структуре белка при его работе.

Новосибирские ученые выбрали один из ключевых ферментов репарации ДНК человека - 8-оксогуанин-ДНК-гликозилазу, который предотвращает окисление ДНК в нормальных клетках, а в раковых - снижает эффективность действия часто используемых противоопухолевых средств цисплатина, кармустина и блеомицина.

В ходе исследования сотрудники лаборатории белковой инженерии проанализировали структуру нескольких десятков мутантных форм этого белка, которые встречаются в раковых опухолях самого разного происхождения. Параллельно результаты компьютерного моделирования были проверены в эксперименте: все исследованные мутантные варианты белка были воссозданы в лабораторных условиях и испытаны на способность исправлять поврежденную ДНК.

"С помощью нашего подхода удалось обнаружить три мутации, каждая из которых полностью отключает фермент. И это большая удача - это значит, что клетку стало легче убить химиотерапией, и при наличии таких мутаций в опухоли концентрации лекарств можно снизить. Конечно, все это пока экспериментальные данные, но это еще один шаг к персонализированной медицине", - считает Жарков.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники лаборатории белковой инженерии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета разработали алгоритм, который позволяет предсказывать...
 
Новости дня
Новости разные
 
16 марта снова дорожает автомобильное топливо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by