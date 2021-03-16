ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

16 марта снова дорожает автомобильное топливо

16.03.2021 08:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси снова дорожает автомобильное топливо — с 16 марта на 1 копейку.



На заправке / БЕЛТА​

Об этом сообщает Еврорадио со ссылкой на пресс-службу "Белнефтехима".

Со вторника 1 литр бензина АИ-92-К5-Евро будет стоить 1 рубль 77 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 87 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 9 копеек, дизельное топливо — 1 рубль 87 копеек.

Это седьмое подорожание автомобильного топлива в нашей стране в 2021 году. Предыдущее произошло с 10 марта и также на 1 копейку. Тогда в концерне объясняли подорожание "ростом мировых котировок нефти". Теперь же отмечается, что очередное подорожание "направлено на снижение чувствительности стоимости топлива к колебаниям цены на нефть на внешних рынках" — " в Республике Беларусь с начала года цены на топливо выросли на 3,3% и остаются ниже цен в Украине на 30%, в Польше и Прибалтике — на 45-50%", и выше, чем в РФ, на 9-13%.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси снова дорожает автомобильное топливо — с 16 марта на 1 копейку.
 
Новости дня
Новости разные
 
Снег, туман и гололед: какая погода ожидает белорусов во вторник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by