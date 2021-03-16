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Утро вторника. Главное за вчера, сегодня и погода
Источник материала: Onliner
Доброе утро. Начинаем проживать 16 марта. Пока включаетесь в работу, приготовили для вас короткие сценарии по поводу прошедшего, настоящего и будущего.
Что было вчера?
День Конституции в Беларуси. По такому поводу вы выступили,
В Telegram появился документ — обращение главы МВД к министру обороны по поводу привлечения военных к охране порядка. Ни одна из сторон, участвующая в переписке, не подтвердила реальность документа. BYPOL подтвердил.
Фейк, который разоблачила вчера пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт касался другого — якобы подставного падающего лыжника, на фоне которого Лукашенко казался спортивнее и быстрее. Лыжник был настоящий новичок, уточнила Эйсмонт.
В Беларуси
На дорогах случилось
Универсам «Центральный»
Что будет сегодня
Сегодня у нас бензин
Следим за прививками. В Европе массовый переполох по поводу AstraZeneca.
И стоимостью сахара. В России переполох из-за роста оптовых цен крупного производителя в четвертом квартале 2020 года на 78%. Теперь все уверяют, что цена на полках не вырастет.
Погода на сегодня. Липко
Ждем весну — сегодня днем +1...+7°С. Но осадки на большей части территории, поэтому обувь пока не меняйте, — в основном это мокрый снег. В отдельных районах «с налипанием».
На дорогах гололедица.
Что делать вечером?
Музыкотерапия в Интерактивном музее музыки (ул. Кирилла и Мефодия, 8, 2-й этаж). Обещают релакс-программу в обновленном формате (арфа, флейта, глубокий отдых, расслабление и все такое). Кайф стоит 45 рублей.
В Ботаническом саду
А в Национальном центре современных искусств (Независимости, 47) — выставка эротической японской гравюры «Сюнга». Минкульт согласовал, все легально.
Хорошего дня!
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Доброе утро. Начинаем проживать 16 марта. Пока включаетесь в работу, приготовили для вас короткие сценарии по поводу прошедшего, настоящего и будущего.Читать...
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