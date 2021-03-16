Утро вторника. Главное за вчера, сегодня и погода

Источник материала: Onliner

Доброе утро. Начинаем проживать 16 марта. Пока включаетесь в работу, приготовили для вас короткие сценарии по поводу прошедшего, настоящего и будущего.

Что было вчера?

День Конституции в Беларуси. По такому поводу вы выступили, запустили в работу комиссию. А мы дали праздничный тест .

В Telegram появился документ — обращение главы МВД к министру обороны по поводу привлечения военных к охране порядка. Ни одна из сторон, участвующая в переписке, не подтвердила реальность документа. BYPOL подтвердил.

Фейк, который разоблачила вчера пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт касался другого — якобы подставного падающего лыжника, на фоне которого Лукашенко казался спортивнее и быстрее. Лыжник был настоящий новичок, уточнила Эйсмонт.

В Беларуси начали прививать китайской вакциной от COVID-19. Ее помогли создать ученые из Ухани — той самой, где и был зарегистрирован вирус. По крайней мере у местных ученых было больше всего времени на тесты.





На дорогах случилось несколько крупных аварий. Очевидцы жалуются на лед на трассе.

Универсам «Центральный» устроил распродажу со скидкой 30%. Есть слухи, что его купит «Евроопт» (он пока не подтверждает). По ассортименту в «Центральном» (хозяин тот же, что у «Домашних») видно: ему плохо.

Что будет сегодня

Сегодня у нас бензин подорожал . Выходя из дома, берите на копейку больше.

Следим за прививками. В Европе массовый переполох по поводу AstraZeneca.

И стоимостью сахара. В России переполох из-за роста оптовых цен крупного производителя в четвертом квартале 2020 года на 78%. Теперь все уверяют, что цена на полках не вырастет.





Погода на сегодня. Липко

Ждем весну — сегодня днем +1...+7°С. Но осадки на большей части территории, поэтому обувь пока не меняйте, — в основном это мокрый снег. В отдельных районах «с налипанием».

На дорогах гололедица.

Что делать вечером?

Музыкотерапия в Интерактивном музее музыки (ул. Кирилла и Мефодия, 8, 2-й этаж). Обещают релакс-программу в обновленном формате (арфа, флейта, глубокий отдых, расслабление и все такое). Кайф стоит 45 рублей.

В Ботаническом саду продолжается фестиваль световых фигур.

А в Национальном центре современных искусств (Независимости, 47) — выставка эротической японской гравюры «Сюнга». Минкульт согласовал, все легально.





Хорошего дня!