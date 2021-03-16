Ателье G-Power форсировало BMW M2 CS до 660 лошадиных сил

Источник материала: Tut.by

Немецкое бюро G-Power для купе BMW M2 CS подготовило сразу несколько вариантов доработки в зависимости от размеров кошелька и потребностей заказчика.





Для первого уровня форсировки двигателя M2 CS достаточно обновления программы управления и установки нового фиксатора коленвала — мощность и крутящий момент увеличиваются до 500 л. с. и 650 Нм, что на 50 л. с. и 100 Нм больше по сравнению с серийной версий трехлитрового турбодвигателя. К слову, отдача в таком случае больше, чем у нового и стоящего рангом выше купе M4 с 480-сильным мотором.





Следующий уровень прошивки также включает изменение управляющего софта, а вдобавок и установку новой выпускной системы из нержавеющей стали, благодаря чему «шестерка» развивает 540 л. с. и 680 Нм. «Апгрейд» выпускной системы позволит поднять мощность еще на 30 л. с. (до 570 л. с.), а крутящий момент увеличить до 720 Нм.









Финальная программа доработки M2 CS — установки более производительных турбонагнетателей с увеличенным давлением наддува и форсунок. Результат — 660 л.с. и 800 Нм тяги, но обойдется такой комплект в 18 226 евро. За доплату мастера G-Power предложат перепрограммированный блок управления трансмиссией, снятие электронного ограничителя скорости (точные показатели динамики в компании не раскрывают), карбоновую крышку двигателя, спортивный руль и 20-дюймовые кованые колесные диски Hurricane RR с шинами размерности 245/30 спереди и 265/30 сзади.