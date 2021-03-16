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Вот на сколько в Беларуси подешевели Xiaomi Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro

16.03.2021 08:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно Xiaomi представила новые смартфоны линейки Redmi Note 10, наш обзор первого из них читайте здесь. Но с выходом «десяток» прошлогодние Redmi Note 9 не потеряли актуальности. Проверили, как устройство подешевели в белорусских интернет-магазинах с момента своего начала продаж.


Redmi Note 9 Pro

Начнем со старшей модели — Redmi Note 9 Pro. У «серых» продавцов гаджет появился в мае 2020 года, в официальной продаже — ближе к июню. В интернете девайс тогда продавался по цене примерно от 740 рублей. В «белую» соответственно от 850 рублей.

Сейчас в нашем каталоге версия с 6/64 ГБ продается по цене от 625 рублей. Разница — почти 16%. В официальной продаже девайс, конечно, дороже — такая же модификация стоит от 729 рублей. Получается, что разница при приобретении гаджета «в белую» практически такая же, 14%.

Полный обзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Далее идет «средняя» модель — Redmi Note 9S. Отличий по «железу» в сравнении с модификацией Pro у нее не так много, но определенные элементы все же отличаются. Она начала продаваться (что в интернете, что в фирменных магазинах) в апреле прошлого года. Цены, правда, были примерно одинаковые — в районе 650 рублей. Сейчас же начальную версию смартфона (4/64 ГБ) предлагают примерно от 540 рублей. Разница — около 17%.

Полный обзор Xiaomi Redmi Note 9S

Точное время поступления в продажу стартовой модели в линейке, Redmi Note 9, найти не вышло. Но, судя по сайту, в котором ведется история изменения стоимости гаджета, его активное продвижение началось в июле 2020 года. Тогда за модель на 3/64 ГБ, то есть самую базовую, просили в районе 480 рублей. Но, по информации того же «Яндекс. Маркета», устройство продавалось дороже. Например, в феврале — то есть месяц назад — за него просили почти 550 рублей.

Если считать от максимальной цены, то разница с его нынешней стоимостью — от 460 рублей — составляет все те же 16%. А если судить по минимальной, то меньше 5%.

 
 
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C выходом «десяток» прошлогодние Redmi Note 9 не потеряли актуальности.
 
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