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Сельчанина на восемь лет отправили за решетку по обвинению в терроризме

16.03.2021 08:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Восемь лет и один месяц лишения свободы в колонии усиленного режима получил 55-летний житель агрогородка Гольшаны (Ошмянский район Гродненской области) Иван Вербицкий, обвиненный по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «террористической».

Сельчанина на восемь лет отправили за решетку по обвинению в терроризме

Решение вынес суд Сморгонского района (судья Людмила Петрова), сообщает правозащитный сайт spring96.org.

За подстрекательство к акту терроризма (ч. 1 ст. 289) Вербицкий приговорен к восьми годам колонии, за уничтожение постановления на обыск (ч. 1 ст. 377) — к двум месяцам (итоговое наказание — путем частичного сложения). По ст. 295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) подсудимый оправдан.

Как заявила ранее прокуратура Ошмянского района, 14 октября 2020 года для дестабилизации обстановки Вербицкий в локальных телеграм-каналах разместил текстовые сообщения с призывами забросать «коктейлями Молотова» здание КГБ, поджечь районную прокуратуру, повреждать и уничтожать имущество силовиков и их жен, поджигая транспортные средства.

Мужчина признал вину только в повреждении постановления на обыск и призвал возбудить уголовное дело в отношении гособвинителя Сергея Ковальчука, который просил суд наказать Вербицкого 9,5 года лишения свободы.

Суд начал рассматривать дело Вербицкого 2 февраля. Он заявил, что это был троллинг, а не реальное намерение.

 
 
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Восемь лет и один месяц лишения свободы в колонии усиленного режима получил 55-летний житель агрогородка Гольшаны (Ошмянский район Гродненской области) Иван...
 
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