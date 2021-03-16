Михаил Мархель: «Как нам сказали, с Кучуком найти общий язык бесполезно. Наверное, у него такой карт-бланш»









— Минское «Динамо» провело межсезонье в полностью закрытом формате — по крайней мере, для болельщиков и журналистов. У вас есть представление о готовности динамовских кандидатов в сборную?





— Тяжело судить. Все игры «Динамо» были закрытыми не только для болельщиков, но и для тренера национальной сборной в том числе. Не знаю, насколько это правильно. Честно говоря, за всю жизнь впервые столкнулся с подобной практикой. Принесет ли это пользу минчанам, покажет сезон. Но в плане выбора футболистов это однозначно нам добавило головной боли. Получается, что единственная игра, в котором мы можем посмотреть и оценить динамовских игроков, — первый матч чемпионата против «Торпедо-БелАЗ».





— А по какому принципу тогда включали игроков «бело-голубых» в расширенный список?





— Ха, у нас тоже есть свои источники информации. Все равно ведь общаемся с футболистами, спрашиваем разные мнения. Учитываем и то, что видели в минувшем сезоне. Но все равно ситуация неоднозначная.





— А с Кучуком не пытались найти общий язык, поговорить?





— Как нам сказали, это бесполезно. Наверное, у него такой карт-бланш.





— Минувший сезон назвали одним из самых интересных за последние годы. Чего ожидаете от нового?





— Да, соглашусь. Хочется, чтобы и в этом чемпионате была интрига. Фаворитом, наверное, является «Шахтер». Хорошо бы, чтобы ему навязали борьбу. Думаю, это в состоянии сделать и минское «Динамо», и БАТЭ, и «Торпедо»-БелАЗ.





— «Рух»?





— Вполне может быть. Команда еще молодая, у нее огромный потенциал. Если не в этом, то в следующем сезоне обязательно поборется за тройку. А может, уже сейчас. У клуба есть будущее: просматривается определенная стратегия в работе, там собраны молодые перспективные футболисты, – сказал Мархель.