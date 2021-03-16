Эксперт – о встрече Лукашенко с членами Конституционной комиссии: «Скорее всего, готовит запасной аэродром»









В понедельник 15 марта Александр Лукашенко снова заговорил про изменение Основного закона страны, встретившись с членами специально созданной Конституционной комиссии. В нее вошли 34 человека, включая премьер-министра Романа Головченко и паралимпийца Алексея Талая.





Конкретные изменения, сроки работы над проектом Конституции и дата референдума на совещании озвучены не были. Во всяком случае для широкой общественности. Зато Лукашенко сказал участникам встречи, что они войдут в историю как соавторы обновленной Конституции, взявшие на себя ответственность за будущее Беларуси. Также он упомянул недавнее социологическое исследование, согласно которому более 65% опрошенных не считают нужным менять Основной закон страны.





поинтересовался у политического обозревателя Александра Класковского, какие, по его мнению, изменения могут быть внесены в Конституцию, если до этого дойдет, почему Лукашенко не обозначил сроки работы над проектом, не уточнил дату референдума и какую роль во всем этом играет Россия. Корреспондент «Брестской газеты»у политического обозревателя Александра Класковского, какие, по его мнению, изменения могут быть внесены в Конституцию, если до этого дойдет, почему Лукашенко не обозначил сроки работы над проектом, не уточнил дату референдума и какую роль во всем этом играет Россия.





Как Лукашенко с помощью Конституции может подготовить «запасной аэродром»





Класковский отмечает, что если до изменения Конституции действительно дойдет дело, то в нее могут быть внесены новшества, о которых говорили на Всебелорусском народном собрании (ВНС). Речь про закрепление статуса ВНС в Конституции и получение дополнительных полномочий.





«Скорее всего, Лукашенко или сам, или с подачи советников, готовит запасной аэродром. Чтобы на случай, если все-таки придется покинуть пост президента, уйти на такую должность, с которой можно будет фактически возвышаться над остальными ветвями власти и контролировать их», – предполагает обозреватель.





В пример он приводит Нурсултана Назарбаева, который в марте 2019 года покинул пост президента Казахстана, но сохранил посты главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан», а также остался членом Конституционного совета Казахстана.





По мнению Класковского, Лукашенко может возглавить Всебелорусское народное собрание, став председателем президиума или чего-то еще. И эту должность можно сравнить с генеральным секретарем ЦК КПСС, которого народ не избирал, но который обладал всей полнотой власти и был первой персоной в стране.





Почему Лукашенко не озвучил дату референдума по Конституции и сроки работы над изменениями





По словам Класковского, Лукашенко понимает, что уже «сказано А и надо говорить Б», ведь он сам анонсировал изменения в Конституцию и референдум, совмещенный с местными выборами, дедлайн которых – январь 2022 года.





«До местных выборов осталось немного времени. Что-то делать надо, но вместе с тем мы видим, что никакой конкретики на сегодняшней встрече с членами Конституционной комиссии не прозвучало. Это значит, что Лукашенко, скорее всего, еще сам до конца не определился с этими изменениями и явно не хочет чего-то серьезного. Это может выдавать его желание не уходить с нынешнего поста и вообще остаться как минимум до 2025 года», – сказал эксперт.





По его мнению, Лукашенко не хочет серьезного перераспределения полномочий между президентом и другими ветвями власти. Из этого вытекает его нерешительность и неконкретность высказываний. Это доказывает и сегодняшнее совещание, на котором прозвучали только общие рассуждения и не были озвучены конкретные даты.





«Я бы не стал со 100-процентной уверенностью прогнозировать референдум в декабре этого года или в январе следующего. Лукашенко будет исходить из того, как станет развиваться внутриполитическая ситуация. Если возобновятся серьезные масштабные акции протеста, то я не исключаю, что из его уст прозвучит тезис «обстановка нестабильная, сейчас не время для ломки Конституции». Вполне вероятно, что Лукашенко под этим предлогом может отодвинуть референдум на неопределенный срок. Так что, еще раз повторюсь, не факт, что он пройдет одновременно с местными выборами», – подчеркивает обозреватель.





Словам Андрейченко не стоит придавать особо значения





Во время встречи Лукашенко с членами Конституционной комиссии председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко заявил, что абсолютное большинство населения выступает против радикальных реформ. Практически никто не сомневается в таких ценностях, как независимость страны, социальное государство, многовекторный внешнеполитический курс, развитие дружеских отношений с Россией и участие в интеграционных процессах.





По словам Андрейченко, люди поддерживают идею сохранения президентской республики и понимают, что именно она является гарантом эффективности изменений в экономике, государственном устройстве, общественном развитии.





Класковский считает, что словам Андрейченко не стоит придавать особо значения ни по этой теме, ни в принципе, потому что все вертикальщики Лукашенко только артикулируют какие-то мысли, соответствующие генеральной линии. Они стараются отразить желания своего руководителя.





«Судя по банальности сегодняшнего совещания и комментариям Андрейченко, Лукашенко не хочет ломать построенную им систему персоналисткой авторитарной власти. Слова Андрейченко про поддержку идеи сохранения президентской республики отражают стремление Лукашенко сохранить сильную президентскую власть и не вносить каких-то серьезных изменений в Конституцию», – считает эксперт.



Тревожные звоночки, которые прозвучали во время Всебелорусского народного собрания





Для Класковского показательно то, что на Всебелорусском народном собрании, которое прошло 11-12 февраля, звучали предложения отказаться от записанного в Конституции стремления к нейтралитету, а вместо него прописать принцип коллективной безопасности.





«Если эта поправка будет принята, то привязка Беларуси к Москве укрепится на конституционном уровне. Конечно же, это создает дополнительные угрозы для суверенитета нашей страны», – считает обозреватель.





Он подчеркивает, что после прошлогодних выборов и протестов белорусская власть оказалась в более зависимом от Кремля положении. Лукашенко был вынужден просить помощь у Владимира Путина, включая и вооруженную помощь.





«Теперь похоже на то, что Кремль старается использовать усиление этой зависимости, чтобы навязать нашим властям свои правила игры. Это касается конституционных изменений (в том числе транзита власти), а также продвижения экономических, политических и военных интересов России на белорусском направлении», – подытожил эксперт.











