Польша выдала 2 500+ виз белорусским айтишникам по программе релокации









Промежуточные итоги «Poland. Business Harbour».





- За три первых месяца выдано более 2,5 тысяч виз ИT-специалистам, которые хотят работать в Польше. Число заявок продолжает расти.





- Польские компании увеличили найм ИТ-специалистов. Всего в программе участвуют более сотни польских компаний ИТ-сектора.





- 19 белорусских стартапов (медтех и финтех) из 100+, приславших заявки, получат поддержку по программе для пеерезда в Польшу. Организаторы «Poland.Business Harbour» планируют расширить проект и увеличить пул мест для стартапов ещё на 20+.





- Более 10 крупных белорусских ИТ-компаний занимаются в рамках «Poland.Business Harbour» переводом бизнеса в Польшу. Их названия пока не озвучиваются.



