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Польша выдала 2 500+ виз белорусским айтишникам по программе релокации

16.03.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В сентябре прошлого года Польша запустила программу релокации белорусских ИТ-компаний и айтишников «Poland. Business Harbour». Программой уже воспользовались более 2,5 тысяч ИТ-специалистов. Об этом crn.pl сообщила полномочный представитель премьер-министра Польши по правительственным технологиям Юстина Орловска.



Промежуточные итоги «Poland. Business Harbour».

- За три первых месяца выдано более 2,5 тысяч виз ИT-специалистам, которые хотят работать в Польше. Число заявок продолжает расти.

- Польские компании увеличили найм ИТ-специалистов. Всего в программе участвуют более сотни польских компаний ИТ-сектора.

- 19 белорусских стартапов (медтех и финтех) из 100+, приславших заявки, получат поддержку по программе для пеерезда в Польшу. Организаторы «Poland.Business Harbour» планируют расширить проект и увеличить пул мест для стартапов ещё на 20+. 

- Более 10 крупных белорусских ИТ-компаний занимаются в рамках «Poland.Business Harbour» переводом бизнеса в Польшу. Их названия пока не озвучиваются. 

Программа Poland Business Harbour помогает специалистам ИТ-сферы, стартапам, а также целым компаниям переехать в Польшу. Координаторы программы — Министерство развития, Польское агентство инвестиций и торговли, GovTech Polska, Канцелярия председателя Совета министров, Министерство иностранных дел, Польское агентство развития предпринимательства и фонд Startup Hub Poland.

Программа включает выдачу национальной визы D23, юридическую поддержку при переезде, помощь в контактах с органами самоуправления, СЭЗ, инвесторами, а также гранты.
 
 
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В сентябре прошлого года Польша запустила программу релокации белорусских ИТ-компаний и айтишников «Poland. Business Harbour». Программой уже воспользовались более 2,5 тысяч...
 
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