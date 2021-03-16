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Генпрокуратура направила в суд дело о подготовке массовых беспорядков и препятствовании ЦИК. Речь может идти о Статкевиче

16.03.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Николай Статкевич возле ЦИК, 15 мая. Фото – Артем Лява, belsat.eu Генеральная прокуратура передала в суд уголовное дело при подготовке к участию в массовых беспорядках и препятствовании работе Центрального избирательного комитета. В этом обвиняют пятерых человек.


Николай Статкевич возле ЦИК, 15 мая. Фото – Артем Лява, belsat.eu

Четыре человека будут проходить обвиняемыми по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 («Подготовка к участию в массовых беспорядках»), ч. 3 ст. 293 («Обучение и иное приготовление лиц к участию в массовых беспорядках») Уголовного кодекса, передает Белсат. Пятому обвиняемому предъявили также ч. 2 ст. 191 («Препятствие работе ЦИК»).

Судя по статьям, речь в сообщении может идти в том числе о лидере незарегистрированного объединения «Народная грамада» Николае Статкевиче. Ранее Следственный комитет сообщил, что расследование его уголовного дела закончено, но конкретных обвинений не назвал. При этом утверждалось, что обвиняемые (Статкевич, Сергей Тихановский и другие) готовили массовые беспорядки.

К тому же, Статкевич в начале избирательной кампании пытался регистрировать кандидатов протеста, что могли посчитать препятствованием работе ЦИК.
 
 
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Николай Статкевич возле ЦИК, 15 мая. Фото – Артем Лява, belsat.eu Генеральная прокуратура передала в суд уголовное дело при подготовке к участию в массовых беспорядках и...
 
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